La situazione attuale del 5G in Italia nei dati di Speedtest di Ookla

La situazione attuale del 5G in Italia è stata analizzata da Ookla partendo dai dati raccolti tramite Speedtest Intelligence, che restituiscono una fotografia aggiornata al Q2 2021.

L’analisi si apre con un elogio del ruolo pionieristico avuto dal nostro Paese nello sviluppo della nuova rete 5G in Europa, dove l’Italia è stato il quarto Paese a portare commercializzare servizi 5G. Viene, inoltre, lodata la competitività del nostro mercato, dove TIM ha da poco annunciato un network cloud 5G, WINDTRE ha raggiunto livelli di copertura notevoli, Vodafone è forte della partnership strategica con Huawei e Iliad punta sul 5G con la strategia aggressiva di prezzo.

Viene poi premesso che l’analisi include anche una piccola comparativa con l’andamento del 5G in Paesi limitrofi, così come un’indicazione dei provider di servizi migliori a livello nazionale e delle prestazioni e dei provider che garantiscono quelle migliori nelle dieci città italiane più grandi.

Tra i Paesi vicini spicca la Svizzera

Nell’ultimo anno la situazione del 5G in Italia e nei Paesi vicini è cambiata in maniera drastica. In particolare, la Svizzera ha concluso il secondo trimestre del 2021 con la media di velocità di download in 5G più alta di tutte: 177,33 Mbps. La classifica del Q2 2021 vede poi la Francia seconda con una media di 169,16 Mbps, la Slovenia terza con 145,78 Mbps, l’Austria al quarto posto con 143,98 Mbps. L’Italia è soltanto quinta, con una media di 122,54 Mbps.

Nello stesso periodo di riferimento, la Svizzera si è presa la testa della classifica anche per quanto riguarda la media di velocità di upload in 5G, con 36,37 Mbps. In questo caso l’Italia conquista il quarto posto con 16,43 Mbps, seguita dalla Francia, quinta con 15,95 Mbps, ma preceduta dalla Slovenia con 25,42 Mbps e dall’Austria con 21,97 Mbps.

Sotto questo profilo, Ookla non manca di evidenziare un frequente calo delle velocità in 5G rilevato dopo il periodo di lancio iniziale, man mano che aumenta il numero di utenti che sfruttano la tecnologia, che da una parte produce una maggiore congestione e dall’altra determina un abbassamento della media per effetto dell’esecuzione di test con dispositivi più lenti.

5G in Italia: è di TIM quello più veloce

Passando alla fotografia dello stato attuale del 5G in Italia, l’analisi mette in evidenza un divario molto marcato tra i maggiori operatori nazionali.

TIM figura al primo posto con un distacco notevole, figlio di una media di velocità pari a 282,94 Mbps in download e 24,50 Mbps in upload. Vodafone, che pure si piazza al secondo posto, presenta medie inferiori del 58,3% in download (178,73 Mbps) e del 48,4% in upload (16,51 Mbps). Iliad conquista il terzo posto per velocità di download (131,43 Mbps), ma scende ai piedi del podio per velocità di upload (11,62 Mbps). Discorso inverso per WINDTRE, terzo per velocità di upload (16,09 Mbps) e quarto per quella di download (88,92 Mbps).

5G nelle maggiori città italiane: vince Napoli

L’analisi di Ookla prosegue prendendo in considerazione le prestazioni in 5G raggiunte nelle dieci maggiori città italiane nel Q2 2021 ed evidenzia la vittoria di Napoli con una velocità media di download pari a 223,98 Mbps.

Al secondo posto di posiziona Torino e al terzo Bologna, seguite da Milano, Bari e Roma, rispettivamente quarta, quinta e sesta. All’ultimo posto c’è la città di Palermo con 104,97 Mbps di media.

Per quanto riguarda le velocità medie di upload in 5G, i dati di Ookla mostrano la città di Catania in vetta con 26,62 Mbps e tutte le altre molto vicine, con Roma fanalino di coda.

Rimanendo nella capitale, TIM è l’operatore più veloce del Q2 2021, con una velocità media di download di 270,41 Mbps.

Nel complesso, il giudizio sulla situazione del 5G in Italia è positivo. Per maggiori dettagli, potete consultare l’analisi di Ookla al link in fonte.