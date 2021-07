Nel corso degli ultimi anni gli smartphone Android hanno iniziato ad integrare moduli RAM sempre più capienti e veloci, spesso arrivando anche a spingersi sopra i 12 GB. Uno smartphone con molta RAM offre un’esperienza di utilizzo incredibilmente soddisfacente, merito anche della possibilità di salvare in memoria tante app da richiamare a piacimento dal multitasking senza dover attendere il loro caricamento.

ZTE lavora ad uno smartphone con 20 GB di RAM

ZTE, secondo quanto svelato da Lu Qianhao, direttore del Consumer Experiment Department, avrebbe in cantiere uno smartphone con 20 GB di RAM. L’arrivo di un dispositivo con un quantitativo tale di RAM mette in seria difficoltà anche i computer più moderni spesso muniti di “soli” 16 GB di RAM.

Resta ancora da vedere se lo smartphone in questione monterà per davvero banchi RAM per un totale di 20 GB o se la compagnia utilizzare un sistema di virtualizzazione della RAM per “prendere in prestito” alcuni GB dallo spazio di archiviazione interno (ROM). Tale soluzione, come abbiamo visto ieri con la tecnologia RAM+ di OPPO, offre la possibilità di concedere una parte dello spazio di memoria per trasformarlo in RAM e rendere così lo smartphone più fluido e scattante.

Cosa ne pensate di questa novità di ZTE? Secondo voi ha senso un quantitativo tale di RAM per uno smartphone? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Android