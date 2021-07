OPPO presenta RAM+, una feature molto interessante che ha il compito di incrementare la quantità di RAM dello smartphone. Come? Prendendo in prestito parte della ROM (lo spazio di archiviazione interno) al fine di offrire più spazio virtuale alla RAM del telefono per eseguire operazioni più rapidamente, senza arrancare mostrando lag, crash e rallentamenti del sistema.

Con RAM+ il telefono è più reattivo

Con la nuova tecnologia sviluppata dall’azienda, gli utenti avranno la possibilità di convertire una piccola porzione dello spazio di archiviazione interno in RAM+ – fino ad un massimo di 7 GB – così da incrementare le prestazioni del proprio telefono.

“Gli smartphone oggi sono un compagno costante nelle nostre vite ultra connesse, utilizzati per tutto, dalla comunicazione, la fotografia, i giochi, social media e alla navigazione web. Ci si aspetta che siano in grado di far fronte a diversi modelli di utilizzo in un’ampia gamma di consumatori e di fornire un’esperienza senza interruzioni in ogni momento – sottolinea Tarek Zaki, Senior Product Manager di OPPO. Gli utenti si sentono facilmente frustrati quando il loro smartphone rallenta. RAM+ può alleviare il problema aumentando temporaneamente la RAM durante attività pesanti come la condivisione di immagini o i giochi, garantendo un funzionamento del sistema più fluido e stabile, supportando la capacità del telefono.”

La funzionalità sarà disponibile a partire da questo mese tramite un aggiornamento software, al momento solo per la serie OPPO Reno5, OPPO A94 e OPPO A74 – non sappiamo se e quando altri smartphone potranno utilizzare la feature. Una volta installato l’aggiornamento software, sarà possibile decidere la quantità di RAM virtuale da utilizzare tramite l’apposito campo presente nella sezione “About Phone” nelle Impostazioni generali del telefono.

In copertina OPPO Find X3 Pro

