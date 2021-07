Torniamo a occuparci di Samsung Galaxy S21 FE, uno degli smartphone che il colosso coreano dovrebbe lanciare nella seconda metà del 2021 e che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere commercializzato soltanto in alcuni Paesi a causa di problemi di disponibilità di processori.

In attesa di saperne di più sul suo lancio, nelle scorse ore in Rete è stata pubblicata un’immagine rendering che ci permette di scoprire quelle che dovrebbero essere le colorazioni scelte da Samsung per tale device (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Samsung Galaxy S21 FE in arrivo in almeno 4 colori

Tale immagine non fa altro che confermare precedenti indiscrezioni secondo le quali Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe essere lanciato in grigio, verde chiaro, viola chiaro e bianco (in sostanza, così com’è avvenuto per il modello dello scorso anno, lo smartphone potrà contare su delle colorazioni piuttosto “sbarazzine”).

Dal punto di vista del design il nuovo smartphone del colosso coreano sembra riproporre lo stesso linguaggio della serie Samsung Galaxy S21, sebbene vi dovrebbero essere delle differenze, come ad esempio l’ingombro del comparto fotografico posteriore (che dovrebbe essere più contenuto).

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, tra le sue principali feature dovremmo trovare un display AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e un refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 888 (senza escludere l’ipotesi che il produttore punti su un’altra CPU per problemi di disponibilità), 8 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata e la stessa configurazione di Samsung Galaxy S21 per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore (un sensore primario da 12 megapixel, uno ultra grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 64 megapixel).

Sarà interessante scoprire a quale prezzo Samsung deciderà di proporre tale device, trattandosi di uno degli aspetti che potrebbero determinare il suo eventuale successo.

