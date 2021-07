Sembra che Google stia lavorando su una nuova app per la salute che consentirà agli utenti di integrare le proprie cartelle cliniche e condividerle con familiari o amici. Il noto insider del settore Ishan Agarwal ha condiviso alcuni dettagli e screenshot dell’app Google Health.

Google Health consentirà di condividere le proprie cartelle cliniche

In uno screenshot trapelato dell’app si legge che Google Health offre all’utente una visione unificata della sua salute, raccogliendo informazioni dalle visite mediche, dai laboratori e altro ancora dopo cha ha collegato i suoi account online dai luoghi in cui ha ricevuto l’assistenza sanitaria.

L’app Google Health è ancora nella versione iniziale e al momento dispone di sezioni per profilo, cartelle cliniche, contatti e condivisione.

L’informatore afferma che non è chiaro se l’app vedrà mai la luce e che se ciò accadrà sarà lanciata prima per Android e in un secondo momento per iOS.

Questa nuova app per la salute dovrebbe affiancarsi all’app Google Fit per meglio competere con l’app Health di Apple.

Agarwal rivela inoltre che YouTube in futuro offrirà più funzionalità come Patreon, una piattaforma che mette a disposizione strumenti aziendali ai creatori di contenuti per offrire un servizio di abbonamento, in modo che possano creare entrate mensili fornendo premi e vantaggi ai loro abbonati.

L’informatore sostiene che queste funzionalità sono attualmente in fase di prototipazione, ma non fornisce indicazioni circa le tempistiche per un eventuale di rilascio.

