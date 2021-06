In attesa di scoprire quali saranno le novità della One UI 3.1.1 che, proprio oggi, abbiamo scoperto prenderà il posto della One UI 3.5, in queste ore un ingegnere del team di sviluppo dell’applicazione Archivio di Samsung ha svelato le tante novità in arrivo con il prossimo aggiornamento.

Nuova UI, interfaccia a colonne tanto altro

La versione 12.2 attualmente in sviluppo, una volta rilasciata al pubblico, sarà caratterizzata da importanti cambiamenti alla UI e non solo. Rispetto alla classica vista del percorso /root, il colosso sudcoreano ha pensato di introdurre la nuova modalità “Essenziale” ideale per mostrare rapidamente le cartelle più comuni come quella dei Download, Musica, Foto, DCIM e altre. Le cartelle relative ai Documenti, Film, Notifiche, Podcast, Suonerie e Registrazioni verranno mostrate solo se contenenti file al loro interno.

La nuova versione permetterà di aprire file in una nuova finestra, soluzione piuttosto comoda su dispositivi come l’atteso Samsung Galaxy Z Fold 3, ma soprattutto la nuova UI con la colonna laterale. Estremamente utile per dispositivi con display piuttosto generosi come i tablet Samsung, ci aspettiamo che sarà la vista generale anche della nuova famiglia di foldable attesi nei prossimi mesi.

SoundAssistant riabbraccia una vecchia feature

Samsung rilascia un aggiornamento per il modulo SoundAssistant di Samsung Good Lock che farà contenti gli utenti che lo utilizzano. La versione 4.1.002 torna ad offrire il tanto amato tasto di controllo in sovrimpressione, ma svela anche nuove opzioni per quanto riguarda la personalizzazione del menu del volume e la posizione della barra volume.

Sono presenti anche piccole correzioni che vanno a limare bug e crash saltuari. La nuova versione del modulo Good Lock dovrebbe essere già disponibile ma, in caso contrario, potete procedere all’installazione dell’APK della versione 4.1.002 tramite questo link di APK Mirror.