Pare che di recente molti utenti Xiaomi si siano lamentati del centro di test interno usato dal colosso cinese per provare le varie release di MIUI ma presto il problema dovrebbe essere superato: ad agosto, infatti, l’azienda dovrebbe introdurre una nuova versione del sistema di test del suo software.

A dire del produttore, in futuro ogni nuova versione di sviluppo di MIUI avrà un nuovo meccanismo di centro per i test interni, che sarà lanciato con la nuova versione dell’applicazione Xiaomi Community (la piattaforma cambierà anche nome).

Xiaomi lancerà un nuovo centro di test interno

Con grande probabilità il team di Xiaomi farà combaciare il lancio del nuovo meccanismo di test interno con l’arrivo di MIUI 13, attesa nuova versione dell’interfaccia personalizzata del colosso cinese, il cui rilascio dovrebbe essere in programma proprio per il mese di agosto.

La versione 12.5 di MIUI, invece, dovrebbe continuare ad utilizzare il vecchio sistema per i test interni del software.

Il produttore ci tiene a ricordare che la prima versione di Xiaomi MIUI è stata rilasciata il 16 agosto 2010 e all’epoca c’erano solo 100 utenti accreditati. In seguito il colosso cinese ha iniziato a lavorare duramente, conquistando la fiducia di sempre più utenti e lanciando la versione di sviluppo MIUI per gli appassionati che vogliono partecipare ai progetti di ricerca e sviluppo e ai test.

Secondo Xiaomi, la versione di sviluppo presenta un alto numero di incertezze e bug e questo è il motivo per cui solo “i fan più accaniti” dell’azienda possono partecipare ai test. Nella prima revisione della versione di sviluppo ci saranno più dimensioni per la valutazione del sistema e i tester prenderanno innanzitutto in considerazione il numero di post e la durata online. Inoltre, ci saranno test che avranno come oggetto il miglioramento del sistema e dell’usabilità.

La nuova versione del centro di test interno sarà lanciata insieme alla nuova versione di Xiaomi Community App e attraverso vari gradi andrà ad analizzare i problemi riscontrati e le ottimizzazioni ritenute necessarie, con l’obiettivo di fornire feedback e suggerimenti per gli appassionati che dovranno provare l’interfaccia MIUI, il tutto con un miglioramento della gestione del tempo e della raccolta di dati.