Aggiornamenti per Samsung Galaxy A52, A6, Xiaomi Mi Max 3 e Redmi 7 (MIUI 12.5)

Concludiamo la quarta settimana del mese di giugno 2021 con una breve raccolta di aggiornamenti software per smartphone Android: i modelli interessati sono un nuovo medio di gamma molto interessante come Samsung Galaxy A52 e tre più datati quali Samsung Galaxy A6 2018, Xiaomi Mi Max 3 e Redmi 7. Scopriamo insieme tutte le novità di questi update.

Samsung Galaxy A52 e A6 2018: le novità degli aggiornamenti

Si parla di aggiornamenti software e naturalmente spunta subito il nome di Samsung, forse l’OEM che più si sta facendo apprezzare sotto questo punto di vista.

Partiamo dal modello più attuale del lotto: Samsung Galaxy A52 (ecco la nostra recensione) sta ricevendo un update ricco di miglioramenti. Tra gli altri, spiccano quello relativo al riconoscimento del volto come sistema di sblocco e l’opzione per migliorare le foto nella Galleria di Samsung con il tocco di un singolo tasto. Non sempre l’opzione remaster apporta delle concrete migliorie alla foto originale, ma si tratta di una soluzione interessante per quanti non abbiano voglia di giocare con l’editing manuale o semplicemente non abbiano dimestichezza con strumenti più avanzati.

Non mancano miglioramenti per la stabilità della fotocamera, per la qualità delle foto scattate e delle chiamate e nell’update sono incluse le patch di sicurezza di giugno 2021 illustrate in dettaglio in questo precedente articolo. Nel ricordare che il Samsung Galaxy A52 toccato da questo nuovo aggiornamento è il modello 4G va detto, per completezzza, che la versione firmware in roll out è la A525FXXU2AUF3.

Passando al modello più economico e meno nuovo, Samsung Galaxy A6 2018 sta ricevendo l’aggiornamento software comprensivo delle patch di sicurezza (rectius Security Maintenance Release) del mese di maggio 2021 per effetto della versione firmware A600GNUBU9CUE3. Il roll out, stando ai primi avvistamenti dell’update (che non contiene altre novità degne di nota), ha preso il via in Colombia e Stati Uniti. Giunto quasi al suo terzo compleanno, Samsung Galaxy A6 2018 ha già visto diminuire la frequenza degli aggiornamenti, ma si vedrà garantito il supporto software ufficiale per almeno un altro anno.

Xiaomi Mi Max 3 e Redmi 7: le novità degli aggiornamenti

Xiaomi si sta dando un gran da fare per diffondere l’aggiornamento alla MIUI 12.5 (ecco la nostra prova con novità e problemi) e adesso altri due modelli non particolarmente nuovi si uniscono alla lista.

La serie Mi Max ha avuto per anni una propria fetta di ammiratori, tuttavia, complice il fatto che ormai quasi tutti gli smartphonee in circolazione hanno display di diagonali generose e batterie degne di nota, ha pian piano perso senso di esistere e ha avuto in Xiaomi Mi Max 3 il proprio ultimo rappresentante. Quest’ultimo era arrivato sul mercato nel 2018 con a bordo Android 8.0 Oreo e la MIUI 9 ed era successivamente stato aggiornato alle versioni MIUI 10, MIUI 11 e MIUI 12.

Dal momento che difficilmente il device vedrà la MIUI 13, questo sarà molto probabilmente il suo ultimo aggiornamento importante. Come detto, Xiaomi Mi Max 3 ha iniziato a ricevere la MIUI 12.5 nel mercato cinese, dove è in rilascio la build V12.5.1.0.QEDCNXM, una Stable Beta.

Avanzando di un anno e scendendo ulteriormente di fascia di prezzo, ecco Redmi 7: il non più nuovissimo economico di Redmi sta ricevendo, sempre in terra cinese, la build V12.5.1.0.QFLCNXM. Anche nel suo caso si tratta di una Stable Beta.

Lanciato sul mercato nel 2019 con la MIUI 10 e Android 9 Pie, il device ha ricevuto poi la MIUI 11 e la MIUI 12, che pure inizialmente era stata cancellata. Siccome questo modello non figura nella lista della MIUI 13, i suoi possessori faranno bene a godersi la MIUI 12.5.

Come aggiornare Samsung Galaxy A52, A6 2018, Xiaomi Mi Max 3 e Redmi 7

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono (già) disponibili anche in Europa. In ogni caso, è possibile eseguire una ricerca manuale mediante i seguenti percorsi:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per gli Xiaomi e Redmi, “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.