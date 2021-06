Telegram continua imperterrita a migliorarsi una versione dopo l’altra e la beta della 7.8 non fa eccezione poiché introduce, nel canale beta, le videochiamate di gruppo, la condivisione schermo nei gruppi e nuove opzioni per la personalizzazione dell’interfaccia.

A partire da questa versione, infatti, qualsiasi membro di una chat vocale di gruppo potrà iniziare un broadcast video o condividere il proprio schermo con i partecipanti del gruppo. La condizione è che nel titolo della chat dovrà esserci la dicitura #vid.

La beta di Telegram abbraccia le videochiamate di gruppo e la condivisione schermo

Per attivare la funzione sarà sufficiente tappare l’icona con tre pallini nell’angolo in alto a destra della chat e scegliere se iniziare a registrare dalla propria videocamera o avviare lo screen sharing.

Solo i membri del gruppo che hanno installato la beta vedranno il video e avranno la possibilità di iniziare a registrare, gli altri avranno solo una versione audio della videochiamata o della condivisione dello schermo.

Un’altra aggiunta meramente estetica ma sicuramente molto gradita dagli utenti è l’aggiunta di alcuni sfondi in stile gradient e l’introduzione di uno sfondo con gradiente di colore per i messaggi che va ad arricchirsi di colore all’aumentare di questi ultimi.

L’aggiornamento alla versione 7.8 di Telegram permette, di fatto, all’app di messaggistica di mettersi in paro con la concorrenza e, in particolar modo, con le novità di Facetime introdotte in iOS 15.

La versione è attualmente in beta ma dovrebbe raggiungere il canale stabile dell’app molto presto.

Qualora voleste scaricare Telegram vi basterà usare il seguente badge: è sufficiente un clic per essere rimandati alla pagina di download.

Potrebbe interessarti anche: FaceTime sbarca su Android e Windows sul web grazie a un link