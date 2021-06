Samsung Galaxy Z Flip 3 e Samsung Galaxy Z Fold 3 sono due tra gli smartphone più attesi tra quelli che saranno lanciati nella seconda parte del 2021 e nelle scorse ore entrambi sono stati protagonisti di una nuova apparizione in Rete.

Ancora una volta è stato evleaks su Twitter a fornirci in anteprima un’immagine rendering che ci mostra quello che dovrebbe essere il design dei due prossimi attesi smartphone pieghevoli di Samsung, confermando così buona parte delle indiscrezioni che si sono susseguite fino a questo momento.

In particolare, la seguente immagine ci mostra i due dispositivi l’uno accanto all’altro, permettendoci così di farci un’idea delle differenze tra di essi per quanto riguarda le dimensioni:

Samsung Galaxy Z Flip 3 sembra poter vantare un display esterno un po’ più grande rispetto a quello del suo predecessore, affiancato da una doppia fotocamera e la colorazione della sua scocca, che ricorda l’oro chiaro o lo champagne, sembra meno pronunciata rispetto alla finitura bronzo dell’attuale modello.

Ecco il pennino di Samsung Galaxy Z Fold 3

Ma evleaks ha pubblicato anche un’altra immagine, dedicata al Samsung Galaxy Z Fold 3 e a S Pen, accessorio grazie al quale chi acquisterà tale device avrà la possibilità di sfruttarne al massimo le potenzialità anche in ambito lavorativo:

Stando a quanto si apprende da tale immagine, il pennino in questione ha incisa la scritta “Fold Edition” e ciò suggerisce che potrebbe trattarsi di una speciale versione dell’accessorio realizzata appositamente per funzionare con il diplay pieghevole di Samsung Galaxy Z Fold 3, anche se per il resto sembra avere le medesime dimensioni di quella venduta dal colosso coreano per Samsung Galaxy S21 Ultra e alcuni tablet (è più grande di quella degli smartphone della serie Galaxy Note).

Inoltre tale immagine ci permette anche di osservare quello che dovrebbe essere il comparto fotografico posteriore del device, composto da tre sensori con allineamento verticale.

Per la presentazione ufficiale dei due prossimi smartphone pieghevoli del colosso coreano bisognerà probabilmente attendere sino all’inizio di agosto. Ancora un po’ di pazienza.

