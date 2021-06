Il team di Instagram nei prossimi giorni darà il via ad un nuovo test che potrebbe portare a breve ad un’importante modifica dell’esperienza utente offerta da questo popolare social network.

Gli sviluppatori, infatti, hanno deciso di provare una sorta di espansione dei “Post suggeriti” che andranno ad integrarsi nel feed regolare (al momento i contenuti consigliati vengono visualizzati nella parte inferiore di Instagram, soltanto dopo aver fatto scorrere tutti i post delle persone che si seguono).

In sostanza, questa nuova feature in test darà maggiore importanza ai post suggeriti (che, per chi segue molte persone, allo stato attuale potrebbero essere quasi invisibili) e gli utenti a cui sarà concesso di provare tale novità avranno la possibilità di posticiparla per 30 giorni (oltre a quella di segnalare i contenuti che non sono di loro interesse).

Gli utenti avranno inoltre la possibilità di modellare ciò che vedono attraverso la gestione dei propri interessi e gli algoritmi studiati dagli sviluppatori di Instagram garantiranno un’esperienza personalizzata in base al modo in cui ciascuno usa il social network.

Il test in questione sarà esteso a un numero limitato di utenti solo nei Paesi di lingua inglese ma non è stato specificato quanti account saranno coinvolti. Probabilmente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più.

Arriva la condivisione dei tweet su Instagram Stories

E sempre a proposito di social network, il team di sviluppatori di Twitter ha appena aggiunto la possibilità di condividere un tweet direttamente su Instagram Stories.

Gli utenti non hanno la possibilità di toccare i tweet per tornare su Twitter mentre nel complesso l’aspetto grafico è piuttosto curato:

Per il momento tale feature è disponibile soltanto nella versione di Twitter dedicata ai dispositivi iOS ma a breve dovrebbe essere implementata anche in quella destinata ai device basati su Android. Basta avere un po’ di pazienza.