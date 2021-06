Huawei Music prosegue nella sua crescita, con più di 210 milioni di utenti attivi al mese a livello globale e una disponibilità in 16 Paesi europei (altri in arrivo), e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Proprio per questo il colosso cinese propone un’offerta speciale perfetta per l’estate, che consente di ascoltare tre mesi di musica gratuitamente.

Musica ovunque con Huawei Music

Huawei Music è un servizio di streaming musicale che può contare sul vantaggio di far parte di un ampio ecosistema, che include hardware, software e connettività. Gli utenti hanno modo di accedere ai contenuti sia online sia offline, con la qualità Dolby Atmos e la possibilità di personalizzare l’esperienza.

Con i nuovi prodotti Huawei, l’esperienza di ascolto risulta personalizzabile fino ai minimi dettagli: con le nuove cuffie Huawei FreeBuds 4, l’Intelligenza Artificiale consente a Huawei Music di selezionare la qualità più appropriata in base all’ambiente, regolando la cancellazione del rumore in modo smart. Con Huawei Watch 3 è invece possibile sfruttare eSIM e la connettività 4G per ascoltare la musica o i podcast senza avere con sé lo smartphone (l’ideale per fare attività fisica).

Huawei Music mette a disposizione circa 70 milioni di canzoni di artisti italiani e internazionali, disponibili online o offline anche in alta qualità e senza pubblicità. Integra una funzione per identificare i brani in stile Shazam, in modo da poterli ritrovare nel catalogo e riascoltarli in ogni momento, la possibilità di cambiare gli sfondi e una Modalità Party che risulta perfetta per ascoltare la musica con gli amici: permette di sincronizzare la riproduzione musicale tra più smartphone con un solo hotspot e un semplice codice QR.

Tre mesi gratis di Huawei Music con questa nuova promozione

Se avete gradito quanto letto finora sarete probabilmente interessati alla promozione lanciata da Huawei, che consente di avere accesso gratuito al servizio per tre mesi. L’offerta è valida fino al 25 giugno 2021 (salvo proroghe) e permette di ascoltare gratuitamente tre mesi di Huawei Music (se non avete usufruito in precedenza di un periodo di prova gratuito).

Come aderire all’offerta? Semplicissimo: dovete registrarvi a Huawei Music o accedere con il vostro Huawei ID, cliccare sul banner relativo alla prova gratuita che trovate aprendo l’app e selezionare “Ottieni ora”. Al termine dei tre mesi verrà attivato automaticamente l’abbonamento standard, che prevede un costo di 9,99 euro al mese (disattivabile in qualunque momento).