Un nuovo rapporto di Quick Heal Security Labs afferma che il noto malware “Joker” è riemerso in otto app Android.

Si tratta di un malware di tipo trojan che ha lo scopo di rubare informazioni dallo smartphone tramite messaggi SMS, elenco contatti e informazioni presenti sul dispositivo. Questo tipo di malware punta anche a interagire di nascosto con i siti Web pubblicitari e a iscrivere la vittima a servizi a pagamento.

Queste app Android nascondono il malware Joker

Le app che nascondono il malware Joker sono:

Auxiliary Message

Fast Magic SMS

FreeCamScanner

Super Message

Element Scanner

Go Messages

Travel Wallpapers

Super SMS

In base al rapporto tutte queste app richiedono l’accesso alle notifiche dopo l’installazione, in quando ne hanno bisogno per ottenere molte informazioni, come i dati contenuti negli SMS.

Queste app in genere chiedono anche l’accesso ai contatti in modo da poter gestire le telefonate a insaputa dell’utente.

Il malware Joker ha già fatto parlare di sé l’anno scorso e in base a quanto visto finora di solito viene diffuso tramite app di sfondi e messaggistica, oltre che scanner.

Google è stata informata della vicenda e ha già provveduto a rimuovere tutte queste app dal Play Store, tuttavia potrebbero essere ancora installate sui vostri dispositivi. Il consiglio è dunque di rimuoverle immediatamente.