Dopo un periodo di test in alcuni mercati selezionati, ieri il social ha annunciato che sta lanciando gli annunci nella sua piattaforma Reels ad aziende e inserzionisti di tutto il mondo. Gli annunci avranno una lunghezza massima di 30 secondi e un formato verticale simile agli annunci trovati nelle storie di Instagram.

I nuovi annunci verranno ripetuti e gli utenti potranno mettere mi piace, commentarli e salvarli, proprio come i video di Reels.

Instagram specifica che gli annunci appariranno nella maggior parte dei luoghi in cui gli utenti visualizzano il contenuto di Reels e tra i singoli Reels pubblicati dagli utenti, ma per poter ricevere un annuncio l’utente deve trovarsi nel visualizzatore a schermo intero.

Reels sta ricevendo la pubblicità in tutto il mondo

La società non ha rivelato con quale frequenza un utente potrebbe vedere un annuncio Reels, ma ha spiegato che il numero di annunci che uno spettatore potrebbe incontrare varierà in base a come utilizza Instagram.

Come gli altri prodotti pubblicitari di Instagram, gli annunci Reels verranno lanciati con un modello basato sull’asta.

Il lancio della pubblicità a livello globale in Instagram Reels segue la notizia dell’aumento dei prezzi degli annunci di TikTok.

La società afferma che sta monitorando le reazioni degli utenti riguardo agli annunci stessi e la commercializzazione complessiva di Reels.

