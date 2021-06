ProShot è un’app fotocamera che si basa sulle fotocamere classiche ed è sempre stata particolarmente apprezzata dagli utenti di varie piattaforme per via dell’interfaccia innovativa.

Si tratta di un’app premium a pagamento, ma per un paio di giorni è disponibile gratuitamente. A seguire le caratteristiche dell’applicazione.

Caratteristiche fotografiche di ProShot

Auto, Programma, Manuale e due modalità personalizzabili come una DSLR*

Comando dell’esposizione manuale, semi-manuale o automatico, flash, messa a fuoco, ISO, velocità otturatore, torcia e bilanciamento del bianco*

Scatti in JPEG, RAW o RAW + JPEG* (RAW = .DNG file)

Modalità con otturatore infinito e anteprima dal vivo

Scatto a piena risoluzione in 16:9, 4:3, e 1:1

Modalità proporzioni personalizzate: 21:9, 17:10, 50:3

Zero-lag nell’esposizione a forcella fino a ±3, in 1/3 incrementi di stop*

HDR, modalità notte e azione*

Opzioni ISO automatiche*

Aiuto per la messa a fuoco manuale*

Istogramma dal vivo

Fotocamera frontale con controllo dell’esposizione

Zoom solo con un dito

Rullino fotografico con funzionalità complete integrato nel mirino. Visualizzazione EXIF, supporto per riproduzione video, condivisione multimediale ed eliminazione

Sovrapposizione griglia

Livello con 2 diverse modalità

Adattamento qualità JPEG, qualità di riduzione del rumore, posizione della foto

Tasti a scelta rapida per GPS, luminosità schermo, otturatore fotocamera e altro

Caratteristiche video di ProShot

Risoluzione fino a 4K (3840×2160) *

Comando manuale o automatico*

Risoluzione regolabile, frame rate, e bitrate

Opzioni standard del settore per la regola dei 180 gradi

Zoom e modifica di qualsiasi parametro della fotocamera, anche durante la registrazione video

Livelli di ingresso audio in tempo reale

Durata del video con controllo manuale completo

Luce Video

(* Non disponibile su qualsiasi hardware)

ProShot è disponibile per Android al prezzo di 4,99 euro, tuttavia è gratuita dal 17 al 19 giugno. A seguire trovate il video dimostrativo e il badge per reperire l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è necessario Android 7.0 o versioni successive.