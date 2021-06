Torniamo a occuparci del Green Pass e dell’App IO, oggetto nei giorni scorsi di un provvedimento da parte del Garante della Privacy in virtù del quale è stato disposto il rinvio del suo utilizzo in attesa che vengano adottati gli accorgimenti necessari per renderla sicura.

Ebbene, il Garante della Privacy ha reso noto che PagoPA ha previsto l’introduzione nell’App IO di una serie di misure tecniche con l’obiettivo di assicurare la tutela della privacy degli utenti (tali modifiche saranno apportate attraverso l’imminente rilascio di una nuova versione dell’applicazione).

Arriva l’OK del Garante della Privacy per App IO

In virtù di tali modifiche apportate da PagoPA, vengono meno i problemi riscontrati dal Garante della Privacy e, pertanto, non ci sono più le le ragioni del blocco dei trattamenti effettuati da App IO che prevedono l’interazione con Google e Mixpanel.

Il Garante precisa che il blocco del trattamento rimarrà per i dati raccolti e archiviati da Mixpanel, che non potranno più essere usati ma soltanto conservati fino al termine dell’istruttoria.

PagoPA si è impegnata a ridurre al minimo i dati degli utenti trasmessi a Mixpanel (non saranno più trasferiti alla società statunitense il codice fiscale dell’utente e altre informazioni non necessarie relative al “bonus vacanze” e al “cashback”) e ha disattivato i servizi di Google non necessari, adottando le apposite misure affinché il contenuto degli avvisi ai cittadini non venga più conosciuto dal colosso di Mountain View.

Inoltre, dal 9 luglio 2021 gli utenti potranno scegliere quali servizi attivare sull’App IO (sono oltre 12.000 quelli disponibili e fino a questo momento erano tutti attivati di default).

Ricordiamo che nei giorni scorsi è arrivata la notizia dell’approvazione definitiva del provvedimento comunitario in virtù del quale il Green Pass europeo entrerà in vigore a luglio.

