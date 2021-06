Samsung procede al rilascio delle patch di sicurezza di giugno (e non solo) per i suoi smartphone, mentre Xiaomi conferma che l’update alla MIUI 12.5 è in arrivo anche per molti modelli degli anni passati. Scopriamo tutte le novità software tramite i capitoli sottostanti.

Patch di giugno per Samsung Galaxy M30s e M31

Prosegue il lavoro di Samsung per quanto riguarda il rilascio degli aggiornamenti di sicurezza per i propri smartphone. In queste ore i possessori di Samsung Galaxy M31 e Samsung Galaxy M30s stanno ricevendo rispettivamente il firmware M315FXXU2BUF1 e M307FXXU4CUF1, entrambi a partire dall’India. Oltre a chiudere le falle di sicurezza che abbiamo documentato in questa news, i firmware aggiungono anche le patch di sicurezza di giugno.

In attesa di ricevere la notifica di aggiornamento disponibile, è possibile controllare manualmente la disponibilità dell’update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.

Patch di giugno per Samsung Galaxy A50

Con il firmware A505FNXXU8CUE4, Samsung Galaxy A50 si accoda alla sempre più lunga lista di smartphone Samsung aggiornati alle patch di sicurezza del mese corrente. Come riportano i colleghi di Galaxyclub, in alcuni paesi europei il changelog dell’aggiornamento faceva riferimento anche all’arrivo degli effetti video per le video chiamate, ma sembra che in realtà tale funzione non sia stata aggiunta.

In attesa di capire se e quando la funzione sarà effettivamente implementata, gli utenti muniti di Samsung Galaxy A50 possono controllare manualmente la disponibilità dell’update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.

Patch di maggio per Samsung Galaxy A02

Le patch di sicurezza di maggio sbarcano anche su Samsung Galaxy A02 con il firmware A022GDXU2AUF1. L’update, attualmente in propagazione dalla Russia, include una dozzina di correzioni da parte di Google e 14 dal lato di Samsung.

In attesa di riceverlo è possibile controllarne la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.

Android 11 sbarca su Samsung Galaxy A20e

Lo smartphone economico Samsung Galaxy A20e sta iniziando a ricevere il tanto atteso aggiornamento ad Android 11 con la One UI 3.1. L’update da circa 2 GB con il firmware A202FXXU3CUE9 è attualmente in fase di rilascio in Olanda e molto presto potrebbe arrivare anche qui da noi in Italia.

Oltre ad abbracciare le ultime novità di Android 11 e della One UI 3.1, lo smartphone riceve anche le patch di sicurezza di maggio. In attesa di ricevere l’update OTA anche nel nostro Paese, potete controllarne la disponibilità dal pannello Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.

Redmi Note 5/5 Pro riceve la MIUI 12 in Cina

A seguito dell’arrivo dell’update alla MIUI 12 per la versione internazionale di Redmi Note 5 e Redmi Note 5 Pro, in queste ore la variante cinese sta iniziando ad ottenere il tanto atteso update alla MIUI 12. Il firmware 12.0.3.0.PEICNXM è attualmente in rilascio in versione “Stable beta”, ovvero indicato per un numero piuttosto ristretto di utenti al fine di scongiurare la presenza di bug critici sfuggiti ai sistemi di controllo.

Nelle prossime settimane la build sarà evidentemente rilasciata ad un numero sempre maggiore di utenti. Piccola nota negativa è che nonostante l’arrivo della MIUI 12, entrambi gli smartphone ricevono patch di sicurezza ormai parecchio datate.

MIUI 12.5 in arrivo per Xiaomi Mi 8, Mi MIX 2S e Mi MIX 3

Dopo avere portato la MIUI 12.5 sugli ultimi modelli di smartphone Xiaomi, Zhang Guoquan, responsabile del ramo software di Xiaomi, ha confermato la disponibilità della MIUI 12.5 anche per Xiaomi Mi 8 e le altre varianti dell’ex top di gamma. Per quanto riguarda gli altri modelli, già tempo fa lo stesso Guoquan aveva confermato che tutti gli smartphone dotati del processore Qualcomm Snapdragon 845 riceveranno l’update, quindi Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Mi MIX 2S e Xiaomi Mi MIX 3.

