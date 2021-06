Come vi avevamo anticipato qualche mese fa, PosteMobile si appresta ad abbandonare la rete WINDTRE per abbracciare invece quella di Vodafone. Quest’oggi, direttamente tramite la pagina ufficiale dell’operatore telefonico, veniamo a conoscenza che la migrazione verso la rete Vodafone partirà da domani 16 giugno.

La migrazione partirà dal 16 giugno

“Da oggi PostePay fa un nuovo passo per proporre ai propri clienti offerte convenienti con la qualità di sempre: ti informiamo che cambiamo rete radiomobile di accesso e che il passaggio della tua linea PosteMobile avverrà in modo semplice e automatico, senza sostituzione della SIM e senza variazioni delle condizioni economiche della tua offerta – si legge nella nota ufficiale. Il cambio di rete avverrà gradualmente a partire dal 16 giugno.”

Come sottolinea l’azienda, il passaggio alla nuova rete sarà automatico ma, in alcuni casi sporadici, potrebbe essere necessario spegnere e riavviare il proprio smartphone nel caso in cui si dovesse notare l’interruzione della navigazione su Internet. In ogni caso, tutti gli utenti muniti di SIM solo dati saranno i primi ad essere interessati dalla migrazione e, già in queste ore, alcuni utenti stanno ricevendo gli SMS informativi.

Nel caso in cui foste clienti di PosteMobile, vi consigliamo di prendere visione di tutte le informazioni e le FAQ contenute all’interno dell’apposita pagina web.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche

Amazon Prime Day si avvicina, dunque aggiungete ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day relativa agli smartphone in modo da essere pronti il giorno delle offerte! Nel frattempo potrebbe interessarvi la nostra guida ai migliori smartphone Android del mese.