Torniamo a occuparci di OnePlus Nord 2, nuovo smartphone di fascia media che il produttore cinese dovrebbe presto lanciare sul mercato, confermando così di volersi ritagliare un importante spazio anche nel segmento di fascia media.

Si tratta di quello che sarà il successore di OnePlus Nord, device lanciato lo scorso anno e che è riuscito a conquistare un gran numero di utenti per il rapporto tra qualità e prezzo e, pertanto, non c’è da stupirsi se le aspettative su tale nuovo smartphone siano piuttosto elevate.

OnePlus Nord 2 potrebbe essere una variante di un altro device

Di recente è emerso che OnePlus Nord 2 sarà animato da un processore MediaTek Dimensity 1200 e, stando a quanto rivelato da un leak nelle scorse ore, tale smartphone potrà essere considerato come una sorta di Realme X9 Pro rinominato (entrambe le aziende fanno parte del gruppo che fa capo a BBK Electronics).

A dire del leaker che ha diffuso tale indiscrezione, ci sarebbero due varianti di Realme X9 Pro in lavorazione, una animata da un processore Qualcomm Snapdragon 870 e dotata di un display curvato con refresh rate a 90 Hz e un’altra con una CPU MediaTek Dimensity 1200 e uno schermo piatto a 90 Hz.

Ebbene, pare che Realme non abbia in progetto di lanciare in Cina questa seconda versione, in quanto sarà commercializzata con un altro nome, ossia OnePlus Nord 2.

Vi sarebbero altre differenze tra questi due smartphone, come la risoluzione del sensore ultra grandangolare (da 16 megapixel sul modello di Realme e da 8 megapixel su quello di OnePlus) e il design della parte posteriore del telefono.

Gli altri sensori del comparto fotografico dovrebbero essere invece identici, così come entrambi i device dovrebbero poter contare su una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W.

Per il lancio di OnePlus Nord 2 ci sarà da attendere probabilmente fino al prossimo mese. Staremo a vedere.

