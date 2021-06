Il 2021 ha ancora tante novità da regalarci ma gli appassionati del mondo della telefonia e gli addetti ai lavori non possono non essere stuzzicati dall’idea di avere qualche anteprima su alcuni degli smartphone che verranno lanciati nel corso del prossimo anno: stiamo parlando della serie Samsung Galaxy S22.

Sebbene manchino ancora diversi mesi alla possibile presentazione della prossima generazione di punta di Samsung, nelle ultime settimane sono andate a farsi via via più insistenti le indiscrezioni che provano a svelarci alcune delle feature su cui potranno contare tali smartphone e nelle scorse ore si sono diffuse in Rete quelle relative ai possibili display.

Le prime anticipazioni sugli schermi della serie Samsung Galaxy S22

Anche per la serie Samsung Galaxy S22 il colosso coreano dovrebbe puntare su tre modelli: alla variante “base”, infatti, si dovrebbero affiancare una versione “Plus” e una “Ultra”.

Ebbene, per Samsung Galaxy S22 Ultra si vocifera di uno schermo delle stesse dimensioni di quelle di Galaxy S21 Ultra (con una diagonale da 6,8 pollici) mentre gli altri due smartphone dovrebbero avere un display leggermente più piccolo rispetto a quello dei modelli di quest’anno, ossia con una diagonale compresa tra 6,06 e 6,1 pollici per Samsung Galaxy S22 (a fronte di uno schermo da 6,2 pollici di Galaxy S21) e una diagonale compresa tra 6,55 e 6,66 pollici per la variante Plus (Galaxy S21+ ha un display da 6,7 pollici).

Inoltre, sempre secondo tali indiscrezioni, solo il modello Ultra dovrebbe poter contare su un pannello con tecnologia LTPO e, con grande probabilità, su una risoluzione WQHD+ mentre per le altre due versioni gli utenti si dovranno “accontentare” di uno schermo Full HD+.

Appuntamento alle prossime indiscrezioni che, ne siamo certi, non si faranno attendere troppo.

* * * nell’immagine in alto Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

