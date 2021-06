L’offerta di questi giorni è di quelle da prendere il volo: il recente Samsung Galaxy S20 FE 4G (con Snapdragon 865) e Xiaomi Mi 11 Lite non solo sono proposti in sconto ad un ottimo prezzo ma, in più, vi permetteranno di ricevere in regalo la Woow Bike o in alternativa il monopattino elettrico, che costano di listino circa 299 Euro ciascuno.

Il negozio che ha avviato l’iniziativa è Unieuro online dove direttamente alla pagina dedicata mostra tutti i prodotti compatibili: fra questi Samsung Galaxy S20 Fan Edition 4G (Snapdragon 865) e Xiaomi Mi 11 Lite ma anche Apple iPhone 12 Pro Max, Asus Zenfone 8, il computer HP Pavillion 15 e Oppo Find X3 Lite.

Acquista un prodotto e in regalo la WOOW Bike, come funziona

Se state pensando a un’estate all’insegna dello sport e dell’aria aperta questa combinata fa sicuramente per voi. Acquistando infatti uno dei prodotti selezionati, riceverete in omaggio la WOOW Bike (del valore di 299 Euro) oppure, aggiungendo un contributo di 59 Euro, il WOOW Monopattino (del valore di 359 Euro), ovvero un monopattino elettrico sulla falsariga di quello Xiaomi.

Come dicevamo i prodotti aderenti sono diversi e, fra questi, i più interessanti sono indubbiamente Samsung Galaxy S20 FE (con Snapdragon 865) che è proposto inoltre in sconto a 499 Euro invece di 699 Euro, e Xiaomi Mi 11 Lite (4G) al prezzo di 349,90 Euro. Entrambi molto validi: il primo per una completezza hardware e software decisamente interessante e perfetto per chi è alla ricerca di potenza e un software completo ma senza la connettività 5G, il secondo per chi cerca uno smartphone elegante e diverso dagli altri, seppur con un software a volte leggermente più problematico (vedi la nostra recensione). In ogni caso la possibilità di scelta è vasta: la promozione è compatibile anche con il miglior compatto Asus Zenfone 8 ma non solo.

Portarsi a casa entrambi i prodotti è molto facile: è sufficiente aggiungere al carrello uno dei prodotti presenti in questa pagina e successivamente selezionare nel carrello anche la WOOW Bike o il WOOW Monopattino elettrico, nel primo caso senza ulteriori costi, nel secondo caso con un incremento del carrello di 59 Euro.

Per informazione ulteriore la WOOW Bike è una bicicletta muscolare pieghevole in acciaio con un peso di 23 Kg, ruote da 20” e con un carico massimo di 120 Kg, mentre il WOOW Monopattino è un monopattino elettrico con velocità massima di 25 km/h con freno a disco, ruote da 10”, telaio in alluminio e con carico massimo di 120 Kg. L’iniziativa termina il 24 giugno, ulteriori informazioni sul sito Unieuro.