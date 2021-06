Dopo i festeggiamenti del mese scorso per il primo compleanno del compleanno di TOBi Business, Vodafone TOBi torna ad offrire un interessante regalo in previsione dell’arrivo dell’esteta. L’operatore rosso, il cui simpatico assistente digitale viene adesso ritratto con un gelato in mano, mette in palio un mese gratis di Happy Black Limited Edition.

1 mese gratuito di Happy Black Limited Edition

Ogni cliente Vodafone, infatti, utilizzando l’assistente digitale da oggi, 11 giugno, fino a domenica, 13 giugno, attraverso l’applicazione MyVodafone oppure tramite il link al sito in calce all’articolo, potrà prendere parte ad un semplice quiz sul gelato per vincere appunto un mese gratuito di Happy Black Limited Edition.

A prescindere dalla risposta fornita all’assistente TOBi, sbagliata o corretta che sia, tutti i clienti Vodafone potranno sfruttare il mese gratuito al programma di fidelizzazione dell’operatore rosso. Happy Black Limited Edition, lo ricordiamo, ha un costo mensile pari a 2,99 euro e offre anche l’accesso ad alcuni sconti esclusivi per l’acquisto di smartphone e dispositivi IoT (Internet of Things).

