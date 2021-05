Vodafone rilancia un’offerta e festeggia il compleanno di TOBi Business

Quest’oggi, 19 maggio 2021, Vodafone sta festeggiando il primo compleanno dell’assistente digitale TOBi Business, contestualmente sta rilanciando alcune offerte della serie Special, con la Vodafone Special Minuti 50GB che è rivolta principalmente ai clienti TIM.

Primo compleanno di Vodafone TOBi Business

Esattamente un anno fa faceva il proprio debutto ufficiale Vodafone TOBi Business, ovvero la versione dell’assistente digitale dell’operatore rosso dedicata ai clienti aziendali, accessibile dall’area Fai da te e dall’app My Vodafone Business (oltre che su WhatsApp al numero dedicato +393499942323).

Per questo motivo, per festeggiare il primo compleanno di TOBi Business, Vodafone ha deciso di lanciare un’iniziativa valida solo per la giornata di oggi, 19 maggio 2021. Il target di riferimento di questa promozione è rappresentato da tutti i clienti SoHo e SME con numerazione mobile.

Prendere parte all’iniziativa è semplicissimo: basta entrare in chat con Vodafone TOBi Business a questo link nel corso della giornata per ricevere un benvenuto speciale e vedere un bottone rosso con scritto “Scopri il regalo“. Basta un clic sul tasto per scoprire la sorpresa, che consiste alternativamente in:

una settimana di GB gratis , per tutti coloro che non hanno già i giga infiniti inclusi nel loro piano

, per tutti coloro che non hanno già i giga infiniti inclusi nel loro piano un mese di prova gratuita della versione digitale del Corriere della Sera, per il resto dei clienti.

Offerte Vodafone Special contro TIM e non solo (maggio 2021)

Nella giornata di ieri si è registrata una piccola modifica nel listino delle offerte Special operator attack di Vodafone, con il ritorno della Special Minuti 50 GB a 9,99 euro al mese e l’uscita di scena dell’offerta omonima ma proposta a 12,99 euro al mese.

Per il resto solo conferme, inclusa la possibilità, con alcune offerte del listino – Vodafone Special 50 Digital Edition, Vodafone Special 100 Digital Edition e Vodafone Special Minuti 20 GB –, di sfruttare la promozione Prova Vodafone per pagare solo 5 euro per il primo mese dell’offerta selezionata e poi decidere se tenerla o meno al costo standard.

Ecco tutti i dettagli delle offerte attivabili:

Vodafone Special Minuti 50GB comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati 4G al costo di 9,99 euro al mese . Il costo di attivazione è pari a 1 centesimo di euro e l’offerta è attivabile nei negozi, con contestuale richiesta di portabilità del numero, principalmente dai clienti provenienti da TIM , Tiscali, CoopVoce, Spusu e Digi Mobile. La stessa offerta è attivabile, ma a 14,99 euro al mese , anche dai clienti provenienti da WINDTRE e Very Mobile.

Ogni nuova SIM Vodafone – anche eSIM – attivata prevede di base il piano Vodafone 25 New, che prevede alcuni servizi – come quelli di reperibilità Chiamami e Recall e l’ascolto della Segreteria Telefonica – inclusi e non disattivabili. Questi ultimi sono compresi gratuitamente nelle offerte “Digital Edition”.

Tutte le offerte elencate possono essere sfruttate anche in Roaming UE e nel Regno Unito alle stesse condizioni nazionali. In ogni caso il cliente è tenuto a rispettare i principi di buona fede e correttezza per quanto riguarda l’utilizzo di minuti e SMS illimitati compresi nel bundle.