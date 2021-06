Samsung ISOCELL JN1 è il nuovo sensore fotografico da 50 MP realizzato dal colosso sudcoreano ideale per essere utilizzato come soluzione per gli scatti in moduli frontali o posteriori.

Quanta tecnologia in Samsung ISOCELL JN1

Si tratta di primo sensore al mondo da 0,64 μm munito di alcune tecnologie proprietarie ben note, come ISOCELL 2.0, Smart-ISO e Double Super PDAF. Il lavoro del team di sviluppo di Samsung ha portato alla realizzazione di un sensore in grado di garantire miglioramenti del 16% circa la qualità degli scatti in condizioni di scarsa luminosità, anche grazie all’utilizzo della tecnologia di pixel binning 4 in 1.

“Le avanzate tecnologie pixel di Samsung hanno ancora una volta superato i limiti con la massima precisione per sviluppare un sensore di immagine con la dimensione più piccola del settore, ma con prestazioni più potenti. Il nuovo ISOCELL JN1 a 0,64 μm sarà in grado di offrire fotografie ad altissima risoluzione per gli smartphone più eleganti di domani“, sottolinea Duckhyun Chang, vicepresidente esecutivo del settore dei sensori di Samsung Electronics. “Mentre guidiamo il nostro impegno per l’innovazione nelle tecnologie pixel, continueremo a portare sul mercato un’ampia gamma di offerte di sensori di immagine“.

Grazie alle dimensioni ridotte che lo rendono compatibile con prodotti da 1/2.8 pollici, il sensore Samsung ISOCELL JN1 può essere integrato in moduli frontali, ultra grandangolari, telescopici e grandangolari: in tal modo gli utenti potranno sfruttarlo per scattare foto selfie ad alta risoluzione oppure registrare video a risoluzione 4K.

Il sensore Samsung ISOCELL JN1 è attualmente entrato in fase di produzione di massa, il che ci porta a presupporre che sarà ben presto integrato all’interno delle nuove generazioni di smartphone.

