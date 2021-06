Samsung Galaxy M32 è stato quasi del tutto svelato a poche settimane dalla presentazione ufficiale: le caratteristiche complete dello smartphone di fascia media sono infatti state elencate dal noto Ishan Agarwal (via 91mobiles). Andiamo a scoprirle.

Ecco le specifiche tecniche di Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy M32 dovrebbe essere lanciato nelle prossime settimane, viste le indiscrezioni di questi giorni e l’apparizione sul sito ufficiale di Samsung India. Nell’attesa possiamo però già scoprire le specifiche tecniche quasi complete. Partendo dal display a bordo dovrebbe esserci un’unità Infinity-U Super AMOLED da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+ (non sappiamo se a 90 Hz come il “cugino” Samsung Galaxy A32 5G).

Samsung avrebbe scelto il SoC MediaTek Helio G85 a 12 nm (2 Cortex-A75 + 6 Cortex-A55 e GPU Mali-G52), accompagnato da 4 o 6 GB di RAM e da 64 o 128 GB di memoria interna (espandibili con microSD fino a 1 TB) a seconda della versione. Il comparto fotografico dovrebbe essere composto da una fotocamera anteriore da 20 MP (con apertura f/2.2 e registrazione a 1080p) e da una quadrupla fotocamera posteriore: il sensore principale da 48 MP (f/1.8) dovrebbe essere affiancato da sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2), sensore per la profondità da 5 MP (f/2.4) e sensore macro da 5 MP (f/2.4).

L’autonomia sarà probabilmente il vero punto di forza di Samsung Galaxy M32, grazie a una batteria da ben 6000 mAh, con ricarica rapida da 15 W. Nonostante ciò, le dimensioni dovrebbero risultare generose ma non esagerate: parliamo di 160 x 74 x 9 millimetri, con un peso di 196 grammi. Scontata la presenza di una One UI basata su Android 11, visto che il Material You è ancora in fase beta.

Samsung Galaxy M32 sarà disponibile nelle colorazioni Black e Blue a partire dall’India, probabilmente entro il mese di giugno 2021. Continuate a seguirci per scoprire tutte le ultime sullo smartphone.

Potrebbe interessarti: recensione Samsung Galaxy A52 5G