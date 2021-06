Xiaomi ha appena annunciato di voler celebrare con tutti i Mi Fan in giro per il mondo l’apertura dello Store global numero 1.000: per l’occasione, si terrà un evento sia online che offline con tante sorprese per gli utenti che parteciperanno.

Il raggiungimento di questa storica pietra miliare costituisce una dimostrazione della forza di Xiaomi, anche e soprattutto alla luce delle difficoltà che la pandemia di COVID-19 ha creato per l’economia mondiale.

1.000 Store global di prodotti Xiaomi

La pandemia, insomma, non è bastata ad arrestare la rapida corsa di Xiaomi verso le vette del mercato mondiale. Inoltre, il traguardo appena tagliato è anche piuttosto particolare: in una realtà in cui i produttori puntano sempre di più sulla vendita online – e Xiaomi non ha eccezione –, il produttore cinese dimostra di credere ancora fortemente nell’importanza dei negozi fisici.

Gli Xiaomi Store vengono descritti come punti vendita offline indipendenti, aperti e gestiti dai partner di Xiaomi. Tutti questi negozi vengono portati avanti nel rispetto degli elevati standard fissati da Xiaomi e vendono solo ed esclusivamente prodotti ufficialmente autorizzati dalla casa cinese. Alla luce di ciò, gli Xiaomi Store possono essere descritti come ufficiali rappresentanti dell’attività di vendita al dettaglio offline del produttore.

5 anni di successi da festeggiare

Il primo dei 1.000 Xiaomi Store global – nel conteggio non rientrano quelli in Cina e in India – aveva aperto i battenti a Singapore nel 2016. Da allora, l’espansione a livello globale è proseguita a ritmi serrati fino ad arrivare all’attualità.

Al fine di celebrare degnamente questo traguardo, Xiaomi lancia l’evento “1000 Xiaomi Store celebration” sia online che offline negli Store. In questo modo, il produttore spera di raggiungere tanti Mi Fan in giro per il mondo.

I festeggiamenti sono partiti con un evento promozionale online con varie offerte dedicate – specifiche per ogni mercato –, che sono disponibili anche nei Mi Store fisici. Per l’evento, poi, ci saranno tanti gadget in regalo con un particolare logo Xiaomi composto dalla frase “Thank You” tradotta in tante lingue diverse.

Le offerte di Mi Store Italia

Come detto nel paragrafo precedente, le offerte proposte per questo evento sono specifiche per ogni mercato. Vediamo, dunque, quelle di Mi Store Italia:

Per maggiori dettagli e altre colorazioni, ecco il link al sito ufficiale.

