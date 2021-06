Dopo le rimodulazioni Vodafone annunciate nei mesi precedenti, in queste ore l’azienda ha pubblicato un aggiornamento per quanto riguarda la comunicazione pubblicata inizialmente per informare i propri clienti di un aumento della tariffa mensile a partire da 23 giugno 2021.

Alcune offerte aumenteranno di 1,99 euro

All’interno della stessa comunicazione, in questo caso aggiornata il 1° giugno 2021, scopriamo che ci sarà un aumento della tariffa pari a 1,99 euro a partire dal 2 luglio 2021: “[…] il costo delle medesime offerte dei clienti privati ricaricabili che avranno ricevuto la relativa comunicazione via sms il 1° giugno aumenterà di 1,99 euro al mese a partire dal 2 luglio 2021“. Non è chiaro quali saranno le offerte coinvolte nella rimodulazione Vodafone, ma tutti gli utenti che sono interessati dall’aumento della tariffa verranno informati tempestivamente tramite SMS.

Inoltre, come comunica l’azienda stessa sul portale Vodafone informa, “a partire dal 1° giugno, i clienti interessati dalla modifica avranno la possibilità di attivare giga aggiuntivi in regalo per 12 mesi chiamando il 42100 entro il 30/06“. Come sempre, infine, tutti i clienti che non accetteranno la modifica delle condizioni contrattuali avranno la possibilità di recedere dal contratto o passare ad un altro operatore senza penali e costi aggiuntivi, pur mantenendo il proprio numero telefonico, a patto di comunicarlo tempestivamente entro il 1° luglio specificando come causale “modifica delle condizioni contrattuali“.

