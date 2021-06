Direttamente dai laboratori di Vodafone e dal team in capo al progetto “Designed & Connected by Vodafone“, nasce Vodafone Curve Bike light & GPS tracker, un gadget smart sviluppato esclusivamente per la sicurezza dei ciclisti.

Caratteristiche Vodafone Curve Bike Light & GPS tracker

Secondo le ultime analisi di mercato, si è scoperto che nel 2020 sono state vendute oltre 2 milioni di bici in Italia e che è pari al 30% il numero di italiani appassionati alle due ruote. L’impennata dell’interesse verso questo stupendo veicolo, è però accompagnata da una grande preoccupazione in merito alle condizioni del manto stradale e della illuminazione, la scarsa protezione dai furti e la paura di essere travolti.

Il tracker risponde a queste richieste abbinando un mix di soluzioni smart pensate per garantire l’utilizzo delle biciclette senza correre rischi. Il tracker è in tutto e per tutto un fanalino posteriore in grado di segnalare le frenate del ciclista con una luce rossa (LED) con tre modalità di illuminazione (fissa, lampeggiante, pulsata), con angolo di visuale di 140° e luminosità pari a 25 lumen (luce fissa) e 40 lumen (luce freno). Con un peso pari a 256 grammi e una lunghezza di 121,63 mm, la batteria di Vodafone Curve Bike Light & GPS tracker offre fino a 4,5 giorni di standby e 7,5 ore di utilizzo se acceso.

Munito di una sirena da 107 dB che si aziona in caso di movimenti o spostamenti inattesi, il piccolo tracker intelligente è dotato di modulo GPS, accelerometro e giroscopio per tracciare con estrema precisione la posizione della bicicletta tramite l’applicazione mobile per smartphone. Munito della funzione Impact Detection e Help Alerts, il tracker è in grado di segnalare una caduta o un incidente ad un pool di contatti di fiducia tramite una notifica push, un SMS oppure una chiamata.

Prezzo e disponibilità Vodafone Curve Bike Light & GPS tracker

Vodafone Curve Bike Light & GPS tracker è disponibile fin da subito sul sito ufficiale dell’azienda al prezzo di 139 euro. È munito della Vodafone Smart SIM con i primi sei mesi di connettività inclusi nell’acquisto, per poi passare a 2,99 euro al mese.

