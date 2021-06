Dead Zebra, dopo il lancio del simpatico T-Rex di Google Chrome in modalità offline, in queste ore annuncia la nuova Standard Edition della mascotte di Android – Android mini – da acquistare e posizionare sulla scrivania o in giro per casa.

Arriva la nuova mascotte di Android

La mascotte di Android, il simpatico robottino diventato ormai elemento caratteristico del sistema operativo mobile di Google, è stato protagonista di alcune simpatiche campagne lanciate da Dead Zebra in versione natalizia, in tenuta da Oktoberfest e anche come cuoco francese.

La nuova versione di Bugdroid da 3″ è frutto di un nuovo processo costruttivo ed è anche munito di una confezione nuova e una rinnovata palette di colori. Come avveniva per le precedenti versioni, anche in questa le antenne e le braccia del robottino possono essere posizionate liberamente, mentre è adesso disponibile anche una singolare colorazione in tema scuro con inseriti di plastica bianca fosforescente per gli occhi e la bocca.

New Standard Edition #Android minis are up in the shop, now even more expressive – enjoy my janky stop-motion! https://t.co/cOVWy3VnOT pic.twitter.com/inXLiXR9A8 — Andrew Bell (@deadzebra) June 2, 2021

Entrambe le varianti sono disponibili già da adesso sul sito di Dead Zebra ai link sottostanti al prezzo di 10 dollari, circa 8 euro al cambio.

Standard Edition | Standard Edition Dark Theme

