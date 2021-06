Per rimanere competitivo l’operatore virtuale Tiscali presenta la nuova tariffa mobile SMART 100 dedicata ai clienti privati che effettuano la portabilità del proprio numero.

Tiscali Smart 100 era già sottoscrivibile in anteprima nei negozi fisici dal pomeriggio del 27 Maggio 2021, ma da oggi 1° Giugno 2021 l’operatore ha deciso di presentare ufficialmente la nuova offerta e di renderla disponibile anche online.

Ecco Tiscali Smart 100 con minuti illimitati, 100 SMS e 100 Giga

Il nuovo piano ricaricabile Tiscali SMART 100 è in offerta al costo di 9,99 euro al mese per i clienti provenienti da Vodafone, WINDTRE e Iliad e da alcuni operatori MVNO come ho.Mobile, Very Mobile, PosteMobile, Fastweb e altri.

Tiscali Smart 100 include minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB di traffico in 4G, con velocità in download fino a 225 Mbps e upload fino a 50 Mbps.

L’offerta prevede una ricarica automatica che può essere effettuata con carta di credito o con addebito su conto corrente bancario o postale.

Il piano tariffario Tiscali Smart 100 non comporta alcun vincolo di permanenza, né costi o penali in caso di disattivazione, né costi nascosti, in quanto Tiscali disabilita a priori i servizi a pagamento, lasciando al cliente la facoltà di disattivare e riattivare in qualsiasi momento i numeri a pagamento che iniziano con 199, 144, 166 e 899.

Infine sono gratuiti tutti i servizi fondamentali per la gestione dell’offerta, come gli SMS per informazioni sul credito residuo, avviso e trasferimento di chiamata, navigazione hotspot e l’app My Tiscali.

Da non perdere: Migliori offerte telefoniche degli operatori virtuali