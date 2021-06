Indossa una camicia nera con il logo “Samsung Galaxy”, ha i capelli corti fino al collo e gli occhi azzurri. Il suo nome è Sam ed è il nuovo assistente virtuale che Samsung potrebbe svelare a breve, conferendo a quella voce meccanica volto e tratti ben definiti… tridimensionali.

Samsung potrebbe presto presentare Sam, la nuova assistente virtuale

Di Sam esiste già una versione 2D, ma il colosso sudcoreano ne ha voluto realizzare una versione più realistica, più umana. Il compito è stato affidato allo studio di produzione di arti visive “Lightfarm Studios”, il quale ha collaborato con Cheil Agency per lo sviluppo di materiale necessario per il design, rilasciando una serie di render del nuovo assistente virtuale di Samsung.

Il progetto è stato diretto da Rafael Vallaperde, mentre Giselle Almeida è l’Art Director. Gustavo Rodrigues è il coordinatore CGI, Mayara Sampaio e Jhonatan Lechar stanno lavorando al progetto come artisti 2D, mentre il team di artisti 3D comprende Ramon Lima, Lucas Falcão, Jhonatan Lechar e Weslley Nereu.

Oltre a presentare un aspetto molto più realistico, Sam può anche cambiare espressione a seconda di ciò che le si chiede e persino la posa mentre è in attesa di ricevere una domanda.

Su Vimeo è stata addirittura condivisa una breve clip di anteprima del funzionamento di Sam. Purtroppo, però, la clip è stata rimossa, ma su YouTube è ancora possibile trovare qualcosa che mostra l’aspetto e le animazioni del nuovo assistente virtuale, come nel video che riportiamo a seguire.

Non è ancora chiaro se Sam sostituirà Bixby o se sarà attiva solamente sui canali ufficiali dell’azienda per fornire supporto ai consumatori. Non vediamo l’ora di scoprire maggiori dettagli a riguardo!