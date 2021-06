Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbero mancare pochi giorni all’Amazon Prime Day 2021, l’evento speciale dedicato a tutti gli iscritti al programma Prime che offre numerosi vantaggi a un prezzo tutto sommato contenuto. Come ogni anno il colosso dell’e-commerce lancia una serie di iniziative di contorno, spesso legate ai tantissimi servizi addizionali presenti anche sul territorio italiano.

Kindle Unlimited gratis per 3 mesi

Kindle Unlimited è un servizio di Amazon che prevede, a fronte del pagamento di un canone mensile di 9,99 euro, la possibilità di leggere tutti i libri inclusi nella selezione, per un numero illimitato di volte, con quello che possiamo definire un noleggio dei contenuti. È possibile noleggiare fino a 10 titoli contemporaneamente, ma dopo aver terminato la lettura di un libro potrete restituirlo e noleggiarne altri, sempre con lo stesso limite.

Il canone viene addebitato mensilmente, ma l’utente ha la possibilità di disattivare la sottoscrizione in qualsiasi momento, con la possibilità di continuare a utilizzare l’abbonamento sottoscritto fino alla sua scadenza.

In vista dell’Amazon Prime Day è stata lanciata una nuova promozione, che permette a chi non ha un abbonamento Kindle Unlimited attivo, o a chi non ha attivato un abbonamento di prova negli ultimi 36 mesi, di sottoscrivere gratuitamente l’abbonamento per ben tre mesi. Al termine della prova gratuita all’utente saranno addebitati 9,99 euro al mese, a meno che non abbia disabilitato il rinnovo automatico dell’offerta. Vi ricordiamo che la promozione è valida da oggi e fino al 22 giugno, giorno in cui, secondo le anticipazioni, dovrebbe concludersi l’Amazon Prime Day 2021.

Una promozione anche per chi non è idoneo

Anche gli utenti non idonei, perché hanno già usufruito in passato di una offerta promozionale o perché hanno già utilizzato il periodo d’uso gratuito di 30 giorni, possono comunque accedere alla promozione valida da qualche mese e attivabile fino al 15 luglio. Potete avere infatti sei mesi di abbonamento con uno sconto del 50%, pagando quindi 29,97 euro al posto di 59,94, con un ottimo risparmio.

Anche in questo caso, al termine dei sei mesi, la sottoscrizione si rinnoverà automaticamente al costo di 9,99 euro al mese, salvo disattivazione del rinnovo automatico. L’addebito verrà effettuato sul metodo di pagamento predefinito, quindi prima di premere sul tasto “Iscriviti ora”, ricordate di leggere attentamente le condizioni d’uso e i termini della promozione, per evitare di ritrovarvi addebiti indesiderati, soprattutto se doveste esservi dimenticati di aver attivato il servizio in passato.

Ricordiamo infine che con Kindle Unlimited avete a disposizione oltre un milione di titoli tra cui scegliere, suddivisi per genere, più che sufficienti per saziare la fame di lettura anche dei lettori più assidui e accaniti.

Potete attivare il periodo di prova, o la promozione utilizzando il link sottostante, ovviamente effettuando il login con il vostro account Amazon.