Xiaomi immette regolarmente sul mercato interessanti modelli di smartphone a un prezzo competitivo, tuttavia l’azienda investe molto nel comparto fotografico, infatti è stato il primo produttore a integrare una fotocamera da 108 MP in uno smartphone.

LetsGoDigital ha scoperto un nuovo brevetto di design pubblicato oggi presso CNIPA che mostra uno smartphone Xiaomi che adotta un particolare sistema di fotocamere.

Xiaomi brevetta uno smartphone con una fotocamera popup a mezza luna

Anteriormente questo smartphone Xiaomi sfoggia un design a schermo intero con cornici molto sottili e apparentemente curvo. Il produttore cinese ha optato per una fotocamera anteriore di tipo pop-up integrata in un modulo semicircolare che sembra contenere due obiettivi, tuttavia il brevetto del design non fornisce alcuna informazione in merito alle specifiche.

Sul retro è visibile un sistema a tripla fotocamera composto da un obiettivo principale al centro e altri due obiettivi più piccoli su entrambi i lati. Potrebbe essere una configurazione simile a quella di Xiaomi Mi 11 Pro 5G che integra una fotocamera grandangolare da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP e un teleobiettivo periscopico da 8 MP.

Nella parte inferiore sono visibili una porta USB-C, un altoparlante e un vano SIM, mentre il microfono sembra essere posizionato sul lato destro dello smartphone. Sulla sinistra si nota un lungo pulsante presumibilmente per il controllo del volume.

Al momento non è noto se e quando Xiaomi adotterà questo particolare design. La società potrebbe utilizzarlo per Xiaomi Mi 12 Pro, ma questo dispositivo non è previsto fino al 2022.

