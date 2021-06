Sappiamo già secondo fonti affidabili quando si svolgerà l’Amazon Prime Day 2021, ma per avere la conferma definitiva dovremo attendere domani mattina: a svelarlo è Amazon Alexa, l’assistente virtuale.

Le date ufficiali dell’Amazon Prime Day 2021 le svelerà Alexa

Domani mattina, alle 7, avremo la conferma delle date dell’Amazon Prime Day 2021: a rivelarlo è proprio l’assistente virtuale Alexa, disponibile attraverso i dispositivi Echo e non solo. Fonti affidabili parlano di 21 e 22 giugno 2021, ma Amazon stessa non si è ancora pronunciata. Provando a chiedere “Alexa, quando è il Prime Day?”, l’assistente risponde quanto segue:

“Ottima domanda: sai mantenere un segreto? Se vuoi saperne di più sul Prime Day risentiamoci domani alle 7 di mattina.“

Per avere la conferma ufficiale dovremo dunque attendere ancora qualche ora. L’Amazon Prime Day 2021 dovrebbe tenersi il 21 e il 22 giugno, ma non è da escludere il lancio di altre iniziative come “antipasto” nei giorni subito precedenti. Nell’attesa vi consigliamo di iniziare a salvare tra i preferiti le nostre pagine dedicate alle migliori offerte dell’Amazon Prime Day, così da farvi trovare già pronti al via dell’evento.

