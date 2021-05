Quest’oggi, 31 maggio 2021, entra in funzione la nuova tariffa base TIM Base19 per tutti i nuovi clienti privati che attivano una nuova SIM ricaricabile. Come avviene con tutti gli altri operatori, anche TIM prevede una tariffa base per tutte le SIM ricaricabili commercializzate che entra in funzione quando non sono applicate opzioni, promozioni o altri piani tariffari sulla linea.

Parte la nuova tariffa base di TIM

La tariffa base TIM Base19 prevede i seguenti costi:

19 centesimi di euro al minuto con scatto alla risposta di 20 centesimi di euro ;

al minuto con scatto alla risposta di ; 29 centesimi di euro ad SMS;

ad SMS; 1,30 euro per l’invio di MMS, indipendentemente dalla loro dimensione;

per l’invio di MMS, indipendentemente dalla loro dimensione; 2 euro al giorno di tariffazione per la navigazione Internet sono nei giorni di traffico effettivo.

Il costo mensile di TIM Base19 è pari a 1,99 euro, con il promo mese gratuito, non prevede il servizio di segreteria telefonica che però può essere attivata gratuitamente a propria discrezione chiamando il numero gratuito 40920 o sul portale web mytim.it. Attenzione: la chiamata al numero 41919 per l’ascolto dei messaggi in segreteria comporta un costo pari a 1,50 euro a chiamata.

Le alternative a TIM Base19 sono TIM Facile e TIM Base New: la prima offre chiamate a consumo a 49 centesimi di euro al minuto (senza scatti alla risposta) e SMS a 7,32 centesimi di euro, la seconda offre chiamate a consumo a 23 centesimi di euro al minuto (con scatto alla risposta di 20 centesimi di euro) e SMS a 16 centesimi di euro.

