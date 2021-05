Fate of Kai è un’avventura a enigmi strutturato come un libro magico con splendide illustrazioni realizzate a mano. Il gameplay prevede di esplorare ogni capitolo come un labirinto modificando i pensieri dei personaggi per far avanzare la trama e aiutare Kai a superare gli ostacoli che lo separano dal castello.

Fate of Kai permette di plasmare la narrazione modificando i pensieri

Ogni volta che un personaggio sta pensando a qualcosa, sarà possibile cambiare il corso della narrazione e superare gli ostacoli che il libro magico nasconde tra le sue pagine.

Il gioco non prevede tutorial, ma piuttosto una curva di apprendimento naturale attraverso i puzzle che preparano il giocatore ad affrontare le numerose sfide che lo aspettano nel corso dell’avventura.

Previous Next Fullscreen

Il gioco è ambientato in un mondo fantastico caratterizzato da uno stile cartoon e richiede di interpretare attentamente ciascuna delle oltre 160 pagine di contenuti che raccontano visivamente una storia unica.

Fate of Kai è disponibile per Android in italiano al prezzo di € 2,29 senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso a foto, elementi multimediali e file. A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google.