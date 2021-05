Pur non dedicando al settore tablet la stessa attenzione prestata a quello degli smartphone, Samsung in questi anni ha continuato a lanciare nuovi modelli per le varie fasce di prezzo e nel 2021 tra i device in arrivo vi è anche la serie Samsung Galaxy Tab S8.

Stiamo parlando della serie di punta dell’offerta del colosso coreano, ossia quella con la quale l’azienda proverà a competere con i migliori modelli di Apple iPad, che poi sono quelli che dominano il mercato dei tablet.

Dalla Corea del Sud arrivano nuove informazioni attraverso un sondaggio condotto da Samsung con alcuni utenti su possibili prodotti futuri e che ci forniscono delle indicazioni sulle feature della serie Samsung Galaxy Tab S8, che potrebbe contare su tre modelli: alla variante “base” (con un display da 11 pollici), infatti, dovrebbero affiancarsi una “Plus” (con un display da 12,4 pollici) e una “Ultra” (con un display da 14,6 pollici).

Le probabili feature della serie Samsung Galaxy Tab S8

Per quanto riguarda le schede tecniche, ecco quelle che dovrebbero essere le dotazioni dei tre modelli:

Samsung Galaxy Tab S8

display LTPS TFT da 11 pollici con refresh rate a 120 Hz

processore Qualcomm Snapdragon 888

8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria integrata

batteria da 8.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45 W

fotocamera frontale da 8 megapixel

doppia fotocamera posteriore con sensori da 13 megapixel e 5 megapixel

quattro altoparlanti

S Pen

peso di 502 grammi

spessore di 6,3 mm

tre versioni (WiFi, LTE e 5G)

Samsung Galaxy Tab S8 Plus

display OLED da 12,4 pollici con refresh rate a 120 Hz

processore Qualcomm Snapdragon 888

8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria integrata

batteria da 10.090 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45 W

fotocamera frontale da 8 megapixel

doppia fotocamera posteriore con sensori da 13 megapixel e 5 megapixel

quattro altoparlanti

S Pen

peso di 575 grammi

spessore di 5,7 mm

tre versioni (WiFi, LTE e 5G)

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

display OLED da 14,6 pollici con refresh rate a 120 Hz

processore Qualcomm Snapdragon 888

8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata o 12 GB di RAM e 512 GB di memoria integrata

batteria da 12.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45 W

doppia fotocamera frontale con sensori da 8 megapixel e 5 megapixel (ultra grandangolare)

doppia fotocamera posteriore con sensori da 13 megapixel e 5 megapixel

quattro altoparlanti

S Pen

peso di 650 grammi

spessore di 5,5 mm

tre versioni (WiFi, LTE e 5G)

In Corea del Sud questi tre tablet potrebbero essere lanciati sul mercato con prezzi di partenza pari, al cambio, a circa 600 euro (base), 900 euro (Plus) e 1.100 euro (Ultra). Probabilmente nelle prossime settimane ne sapremo di più.

* * * Nella foto in alto il Samsung Galaxy Tab S7 Plus

