A meno di un anno dall’arrivo in Italia e a qualche mese dall’annuncio del supporto a Google Pay, torniamo a parlare di Viva Wallet per via di una nuova funzione denominata Tap on Phone che, attraverso un’applicazione dedicata, promette di trasformare qualsiasi smartphone Android in un POS.

In questo periodo storico, complici anche la pandemia di COVID-19 e le iniziative a livello nazionale come il Cashback di Stato, stiamo finalmente assistendo ad una spinta maggiore verso i pagamenti contactless e anche Viva Wallet, con l’applicazione Viva Wallet POS e la funzione dedicata Tap on Phone, si muove in quella direzione nell’ottica di un’ulteriore semplificazione.

Viva Wallet parla di “democratizzazione“, in quanto il suo sistema è utilizzabile da tutte le imprese, a prescindere dalle loro dimensioni, e non rende necessario alcun lettore di carte, basta avere uno smartphone Android dotato di NFC.

È sufficiente installare autonomamente l’applicazione menzionata e utilizzare la nuova feature Tap on Phone per trasformare “qualsiasi dispositivo Android in un lettore di carte, consentendo alle aziende di accettare pagamenti contactless e con PIN senza la necessità di acquistare terminali hardware“. Il tutto senza interventi tecnici, contratti, canoni mensili e la necessità di avere un lettore fisico.

Ecco le caratteristiche di Tap on Phone come sintetizzate da Viva Wallet:

Dal momento che quello di Viva Wallet è un nome abbastanza nuovo per gli utenti del nostro Paese e che parliamo pur sempre di funzioni da inserire in un contesto lavorativo, è perfettamente legittimo avere dei dubbi. Per questo motivo abbiamo chiesto a Viva Wallet in che modo garantisca la sicurezza e la privacy dei propri clienti.

Ecco come ci ha risposto Dimitris Makris, Senior VP for Corporate Development di Viva Wallet:

«The ground-breaking Viva Wallet Tap on Phone solution sits atop an application security architecture which is the result of over 2.5 years of intense R&D in cutting edge data protection mechanisms. The entire hardware and software technology stack has been end-to-end validated through year-long stringent evaluation processes by state of the art security labs which rank amongst the industry’s top trusted expert institutions in the payments domain. The evaluation has been officially assessed and approved by major international schemes with the issuing of official type approvals.

This innovation embodies Viva Wallet’s 22-year long financial software house DNA which is the driving force behind a pan-European rollout of a dynamic payments platform, currently supporting 18 different payment systems and schemes through its e-money institution and banking licenses that set strict requirements in terms of privacy. Being a financial organisation in 23 countries the adherence to those requirements is supervised by the local banking authorities in every country and audited on a regular basis».