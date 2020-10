In piena estate vi avevamo parlato dal lancio in Italia di Viva Wallet, ovvero il primo provider europeo per quanto riguarda i servizi di pagamento interamente basati sul cloud. Ebbene, in queste ore l’azienda annuncia una importante novità: Viva Wallet supporta Google Pay.

Arriva il supporto a Google Pay

Infatti, a partire da oggi stesso, tutti i clienti Viva Wallet potranno utilizzare Google Pay per effettuare pagamenti rapidi e sicuri in ristoranti, nei negozi, sui siti e ovunque sia presente il supporto al sistema di pagamento contactless di Google.

La configurazione di Viva Wallet con Google Pay è estremamente semplice e intuitiva: l’utente non deve fare altro che scaricare l’applicazione Google Pay sul proprio smartphone – potete scaricarla cliccando il badge del Play Store in calce alla news – e aggiungere la propria carta Viva Wallet Mastercard. Una volta completata la fase di aggiunta, diventa finalmente possibile utilizzare il proprio smartphone per pagare ovunque siano accettate le transazioni contactless, come ad esempio negozi, mezzi pubblici e quant’altro.

Nel caso in cui fosse poi necessario spendere più di quanto previsto dal limite della transazione contactless, non bisogna fare altro che sbloccare il telefono prima di effettuare il pagamento. Ricordiamo, infine, che utilizzare Viva Wallet con Google Pay non richiede l’apertura né dell’app di Viva Wallet né di quella di Google, e che i pagamenti possono essere effettuati anche in assenza di connessione internet.