Google Foto è la soluzione più comoda per la gestione di foto e video, tuttavia questo servizio introdurrà delle limitazioni relative allo spazio disponibile sul cloud a partire dal 1 giugno, a meno di non aderire o disporre di un piano a pagamento.

Ente è un’applicazione disponibile su Android, iOS e sul Web che offre la possibilità di eseguire il backup di foto e video sul cloud in sicurezza.

L’app ente mette al sicuro le vostre foto e video

Lo strumento sfrutta la crittografia end-to-end per proteggere le proprie foto e i video attraverso una password da inserire prima di iniziare la procedura di backup, in modo che solo il proprietario possa accedervi.

Ente memorizza i dati crittografati dell’utente in più posizioni, incluso un rifugio antiatomico sotterraneo in modo che i suoi ricordi siano preservati per sempre.

L’app permette di organizzare i contenuti e di condividere album e cartelle con i propri amici e parenti, sempre con la sicurezza della crittografati end-to-end.

ente ha un’API aperta e un codice sorgente che è stato sottoposto a revisione paritaria, pertanto può essere considerato attendibile.

Ente è disponibile gratuitamente supportata da acquisti in-app opzionali e chiede le autorizzazioni per l’accesso a cronologia app e dispositivo, contatti, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per raggiungere l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.3 o versioni successive.