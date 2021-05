CountThings from Photos è un’applicazione per la produttività che permette di contare oggetti automaticamente sfruttando lo smartphone.

L’app è utile nel processo di fabbricazione, depositi e trasporto e attività di logistica per conteggiare tronchi, tubi, barre, tondini, piastre, frutta e altro.

L’app CountThings conta in automatico qualunque cosa

E’ sufficiente aprire l’applicazione, selezionare la sagoma di conteggio più appropriata per gli oggetti da contare e scattare una foto.

Ogni elemento conteggiato è contrassegnato nell’immagine risultante per un immediato riscontro e può essere salvata localmente sul proprio dispositivo, sul cloud o inviata a servizi web. Lo strumento offre inoltre vari modi per integrare il conteggio con il proprio flusso di lavoro.

CountThings from Photos è disponibile gratuitamente in versione dimostrativa per sette giorni, trascorsi i quali bisognerà effettuare uno degli acquisti in-app per continuare a utilizzare l’applicazione.

L’app chiede le autorizzazioni per l’accesso a identità, contatti, posizione, telefono, fotocamera, ID dispositivo e dati sulle chiamate, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.