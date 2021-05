OPPO Reno4 5G è uno dei tanti smartphone Android di fascia media costituito da un comparto fotografico piuttosto interessante. DxOMark ha testato la qualità fotografica del dispositivo Android elencandone pregi e difetti, utili per valutare se può essere il vostro prossimo smartphone o meno.

Buoni gli scatti e i video…

OPPO Reno4 5G ottiene un punteggio complessivo pari a 105, di appena 3 punti inferiore a quello del modello OPPO Reno4 Pro 5G. Le differenze tra i due, infatti, sono decisamente scarse e il più delle volte equiparabili sotto tanti punti di vista. Uno dei punti di forza della fotocamera principale di OPPO Reno4 5G è sicuramente l’autofocus e la gestione del colore negli scatti all’aperto, dove il modulo da 48 MP è in grado di registrare ottimi dettagli e offrire così un’esperienza di scatto soddisfacente. Pecca un po’ per quanto riguarda la gestione del rumore, soprattutto negli scatti al buio dove il rumore e gli artefatti non garantiscono scatti molto soddisfacenti.

Bene anche la componente video, soprattutto per quanto riguarda la stabilizzazione dei filmati e anche la gestione dell’autofocus. Purtroppo, però, anche in questo caso, le riprese in notturna mettono a dura prova il sensore fotografico comportando la registrazione di filmati spesso sottoesposti e in alcuni casi con i soggetti fuori fuoco.

…ma solo in buone condizioni di luce

Forti di quanto detto nelle righe più in alto, OPPO Reno4 5G è uno smartphone Android di fascia media piuttosto valido per chi non è alla ricerca di un camera phone a tutti gli effetti. Lo smartphone mostra il fianco quando si cerca di ottenere scatti di alta qualità in condizioni di scarsa luminosità o al buio, ma in tutte le altre situazioni offre prestazioni più che soddisfacenti.

