Dal lancio di POCO F3 eravamo più che convinti che l’ultimo smartphone dell’azienda cinese sarebbe riuscito a conquistarsi il titolo di best buy nella fascia di prezzo in cui viene proposto, e così è stato. Se siete alla ricerca di uno smartphone in grado di offrirvi tante soddisfazioni sotto molti punti di vista, ma stavate aspettando un ribasso di prezzo per acquistarlo, eccovi accontentati.

POCO F3 torna al prezzo di lancio

POCO F3, per chi non lo sapesse, monta un display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz e risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), piattaforma Qualcomm Snapdragon 870, 6/8 GB di RAM LPDDR5 con 128/256 GB di storage UFS 3.1, connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.1, batteria da 4.520 mAh con supporto alla ricarica rapida da 22 W e Android 11. La fotocamera posteriore monta un sensore principale da 48 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e un sensore tele-macro da 5 megapixel.

Se volete scoprire tutto su POCO F3, sulle sue qualità, come va e i tanti perché ci hanno portati a consigliarlo su questa fascia di prezzo, vi consigliamo di guardare e leggere la nostra recensione nel video e nell’articolo linkato più in basso.

La versione tornata in promozione su Amazon è quella con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, scontata rispetto ai 349 euro del prezzo di listino. Utilizzando il link sottostante potete infatti pagarlo appena 299 euro, scegliendo fra due delle tre colorazioni a vostra disposizione: Arctic White e Night Black. È disponibile anche la colorazione Deep Ocean Blue ma un questo caso il prezzo sale a 318 euro. In tutti e tre i casi la spedizione è gratuita per gli iscritti al programma Amazon Prime.

A questo proposito vi ricordiamo che si avvicina l’Amazon Prime Day nel corso del quale potrete trovare migliaia di prodotti in promozione. Potete quindi aggiungere ai Preferiti la pagina con le migliori offerte dedicate agli smartphone, così da non farvi trovare impreparati. Nel frattempo non dimenticate di dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori smartphone Android.

