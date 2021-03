POCO ha annunciato due nuovi smartphone, destinati a rinnovare l’offerta nella fascia medio alta del mercato. Oltre a POCO F3, soprannominato “The Beast King”, in grado di offrire prestazioni di alto livello a un prezzo strepitoso, abbiamo anche POCO X3 Pro, evoluzione del modello base pensato espressamente per gli appassionati di mobile gaming.

Processori di nuovissima generazione, schermi con refresh a 120 Hz di grandi dimensioni, ottime batterie e attenzione ai dettagli, come le colorazioni molto particolari e audio di ottima qualità. Scopriamo nei dettagli i due smartphone, insieme alle peculiarità più interessanti, prima di parlare del prezzo che, come sempre, non deluderà chi stava aspettando i nuovi dispositivi POCO.

Caratteristiche di POCO F3

Dopo un paio di modelli destinati alle fasce più economiche del mercato come POCO M3 e POCO X3 NFC, il brand cinese ritorna alla grande nella fascia alta con POCO F3, che senza mezze misure diventa lo smartphone POOCO più potente di sempre. Dotato di uno schermo DotDisplay AMOLED E4 da 6,67 pollici con frequenza di refresh a 120 Hz e risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel), POCO F3 può contare sulla Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 870, con CPU octa core (con Kryo 585) a 3,2 GHz e GPU Adreno 650.

A completare il quadro troviamo 6/8 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 e 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1, per prestazioni elevatissime in ogni situazione, soprattutto in quelle di gioco. Lo Snapdragon 870 è realizzato con processo produttivo a 7 nanometri e grazie alla tecnologia LiquidCool 1.0 Plus è tenuto sempre alla temperatura ottimale per garantire le massime prestazioni in ogni condizione di utilizzo.

Da un dispositivo di questo livello è lecito attendersi una connettività ai massimi livelli, e POCO F3 non delude affatto. Grazie al modem Snapdragon X55 è presente la connettività 5G (SA/NSA), con supporto alla maggior parte delle bande di rete globali, oltre a quella 4G/LTE. Ottima anche la connettività wireless, con supporto agli standard WiFi 6 e Bluetooth 5.1, oltre a NFC per i pagamenti in mobilità e a un emettitore a raggi infrarossi.

Non manca un connettore USB Type-C, utilizzato anche per la ricarica della batteria da 4.520 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 33 watt. Nella confezione di vendita è presente un alimentatore a 33 watt, per sfruttare subito l’elevata potenza di ricarica. Il lettore di impronte digitali invece è collocato nel frame laterale, integrato nel tasto di accensione/sblocco.

Che POCO F3 sia uno smartphone pensato per l’intrattenimento lo confermano la presenza di due speaker di alta qualità, affiancarti dalla certificazione Dolby Atmos in grado di offrire un suono immersivo con effetto surround. Grazie ai tre microfoni inoltre la qualità in chiamata è ottima e le registrazioni audio e video permettono di acquisire con estrema precisione le conversazioni, eliminando i rumori di sottofondo.

Senza infamia né lode invece la fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 megapixel (f/1.79), sensore da 8 megapixel (f/2.2) con lente ultra grandangolare (FoV 119 gradi) e terza fotocamera da 5 megapixel con funzioni di tele-macro, per scattare foto da distanza ravvicinata (5-7 centimetri).

La fotocamera anteriore da 20 megapixel (f/2.45) è inserita all’interno di un piccolissimo foro (diametro di appena 2,76 mm) realizzato al centro della parte alta del display. Tra le altre caratteristiche degne di nota segnaliamo il supporto HDR10+ del display (protetto da un vetro Gorilla Glass 5 che ritroviamo anche nella parte posteriore), sensore di luminosità ambientale a 360 gradi, motore di vibrazione lineare sull’asse X e Android 11 con interfaccia MIUI 12 for POCO.

Le dimensioni, infine, sono pari a 163,7 x 76,4 x 7,8 millimetri, con un peso di 196 grammi.

Caratteristiche di POCO X3 Pro

Successore di quel POCO X3 NFC che è tuttora un campione di vendite, grazie soprattutto a un prezzo strepitoso, POCO X3 Pro strizza l’occhio ai gamer che non vogliono spendere cifre folli. Per contenere i costi POCO ha scelto un pannello LCD da 6,67 pollici DotDisplay, ma l’anima da gioco è svelata dallo schermo a 120 Hz con sampling rate del touch a 240 Hz, per una risposta reattiva ai comandi. Da sottolineare la funzione DynamicSwitch che ottimizza il refresh a seconda dell’applicazione in uso.

POCO ha scelto ancora una volta una piattaforma Qualcomm di nuova generazione, lo Snapdragon 860 realizzato con processo produttivo a 7 nanometri e dotato di core Kryo 485 a 2,96 GHz, con una GPU Adreno 640 che garantisce un’ottima resa grafica anche nel caso di giochi particolarmente impegnativi. Ad affiancare il chipset troviamo anche in questo caso 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1.

Per tenere sotto controllo le temperature, e garantire la miglior esperienze anche nelle sessioni di gioco più lunghe, POCO X3 Pro può contare sulla tecnologia LiquidCool 1.0 Plus, con tubo di calore in rame e diversi strati di grafite che migliorano la dissipazione del calore prodotto.

Nell’ottica di contenere i costi POCO ha dunque scelto un chipset privo di connettività 5G: dispone comunque di supporto alle reti 4G/LTE, WiFi 5 e Bluetooth 5.0, oltre a NFC ed emettitore a infrarossi. Anche in questo caso il lettore di impronte digitali è collocato sul frame laterale, integrato nel tasto di accensione. Molto buona la parte audio, con doppio speaker, supporto audio Hi-Res e presa da 3,5 millimetri per collegare cuffie con filo.

Ottima l’autonomia, grazie alla batteria da 5.160 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 watt, ottenibile con il caricabatterie contenuto nella confezione di vendita. Per un feedback aptico di qualità lo smartphone è inoltre dotato di motore di vibrazione lineare sull’asse Z, così da rendere le performance di gioco ancora più soddisfacenti.

Quattro sono le fotocamere posteriori, con sensore principale da 48 megapixel (f/1.79), sensore ultra grandangolare (FoV 119 gradi) da 8 megapixel(f/2.2), e due sensori da 2 megapixel(f/2.4) per la profondità di campo con diverse modalità di scatto assistite dall’intelligenza artificiale. Nella parte frontale dello smartphone invece, all’interno di un foro posizionato al centro della parte alta dello schermo, è posizionato un sensore da 20 megapixel (f/2.2) con modalità notturna per selfie impeccabili in ogni situazione.

Il sistema operativo, anche in questo caso, è Android 11 con interfaccia MIUI 12 for POCO. Le dimensioni sono pari a 165,3 x 76,8 x 9,4 millimetri e 215 grammi di peso.

Prezzi e disponibilità di POCO F3 e X3 Pro

POCO X3 Pro sarà disponibile dalle ore 13:00 del 26 marzo sul sito ufficiale, su Amazon e altri rivenditori nelle colorazioni Phantom Black, Frost Blue e Metal Bronze al prezzo di 249 per la versione 6-128 GB e 299 euro per la versione 8-256 GB. Fino al 29 marzo saranno in vendita rispettivamente a 199 e 249 euro.

POCO F3 sarà in vendita sul sito ufficiale, su Amazon e altri rivenditori a partire dal 30 marzo nelle colorazioni Arctic White, Night Black e Deep Ocean Blue al prezzo di 349 euro per la versione 6-128 GB e 399 euro per quella 8-256 GB. La versione 6-128 GB potrà essere acquistata a 299 euro fino al 5 aprile, quella da 8-256 GB a 349 euro fino al 2 aprile. A breve entrambi i modelli saranno in vendita su Amazon e nei Mi Store italiani.

