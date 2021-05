Di tanto in tanto tra le mani dello staff di DxOMark arrivano anche smartphone di fascia media e questo è il caso di Redmi Note 10 Pro, che ha avuto così l’opportunità di dimostrare cosa è in grado di garantire agli utenti il suo comparto fotografico.

Ricordiamo che stiamo parlando di un device che può contare su un processore Qualcomm Snapdragon 732G, un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz e 6 GB di RAM.

DxOMark mette alla prova la fotocamera di Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro presenta una quadrupla fotocamera posteriore, con un sensore primario da 108 megapixel (apertura f/1.9 e pixel da 0,7 μm), un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel, un sensore macro da 5 megapixel e uno di profondità da 2 megapixel ed è in grado di registrare video fino a risoluzione 2160p a 30 fps (a 1080p a 30 fps e 60 fps).

Per quanto riguarda i punteggi ottenuti dallo smartphone di Redmi, 106 punti è il risultato complessivo (111 punti per le foto, 95 punti per i video e 52 punti per lo zoom), grazie al quale il device va a occupare la settantaduesima posizione della classifica di DxOMark, a pari merito con Apple iPhone XS Max, ponendosi alle spalle di OnePlus Nord e OPPO Reno 4 Pro 5G (108 punti) e davanti a OPPO Find X2 Neo e Samsung Galaxy Z Flip (105 punti).

Tra gli aspetti positivi i tester segnalano il livello dei dettagli nei ritratti in esterni ravvicinati, la stima della profondità in modalità portrait, il sistema di esposizione nella registrazione dei video, il controllo del rumore e il bilanciamento del bianco in interni nei video.

Tra i difetti, invece, troviamo il basso livello di dettagli con lo zoom, il funzionamento della messa a fuoco automatica nei video in interni e l’effetto ghosting nelle immagini fisse con movimento.

