La serie di smart TV di OnePlus si arricchisce, sul mercato indiano, di un nuovo modello che va a espandere la serie OnePlus Y. Dopo i modelli da 32 e 43 pollici, arriva OnePlus TV 40Y1, dotata di uno schermo da 40 pollici, con Android TV e una dotazione tecnica di buon livello. È inoltre in arrivo un nuovo modello con una soluzione tecnica molto interessante, ma ve ne parleremo tra poco.

OnePlus TV 40Y1 è ufficiale

Il nuovo modello della serie economica di TV OnePlus può contare ancora una volta su Android TV, anche se a differenza di alcuni brand che sono passati ad Android 10, è ancora basata su Android 9, in attesa del passaggio della piattaforma ad Android 11, che dovrebbe essere completato nel corso dei prossimi mesi.

La nuova OnePlus TV 40Y1 dispone di uno schermo FullHD da 40 pollici che occupa il 93% della parte frontale, con il supporto allo spazio colore DCI-P3 del quale può riprodurre il 93% della gamma cromatica. Buono il comparto audio, con il supporto allo standard Dolby Atmos e una coppia di speaker stereo in grado di erogare una potenza massima di 20 watt.

La connettività include il Bluetooth 5, il WiFi (solo a 2,4 GHz), due porte HDMI, due USB, una porta RJ45, una porta ottica per l’audio e una per l’antenna TV. Su Android TV gli utenti potranno scegliere di utilizzare l’interfaccia personalizzata OxygenPlay UI, in grado di fornire suggerimenti personalizzati sui contenuti da visualizzare.

Grazie all’app OnePlus Connect sarà inoltre possibile controllare la TV tramite il proprio smartphone (oltre che tramite il telecomando in dotazione), per effettuare ricerche in maniera più rapida ma anche regolare il volume, aprire le diverse app installate e molto altro. OnePlus TV 40KY1 sarà disponibile a breve su Flipkart al prezzo di 21.999 rupie indiane, pari a poco meno di 250 euro. Al momento non è disponibile alcuna informazione in merito alla disponibilità sui mercati occidentali.

Una smart TV con telecamera pop up

Se la nuova smart TV non presenta novità degne di nota, LetsGoDigital mi mostra le immagini di un nuovo modello al quale starebbe lavorando la compagnia cinese, che potrebbe essere lanciata anche su altri mercati al di fuori di quello indiano. Oltre alla webcam che dovrebbe essere compatibile con tutti i modelli, OnePlus sta lavorando a un nuovo modello dotato di una fotocamera integrata.

Come mostra l’immagine fornita dal sito olandese, il nuovo modello sarà dotato di una telecamera pop up, posizionata al centro della cornice superiore. Fin qui niente di particolarmente innovativo quindi, visto che sono già diversi i produttori che propongono telecamere a scomparsa, con un campo visivo piuttosto limitato.

OnePlus è però pronta a sorprendere anche sotto questo punto di vista, dotando la propria telecamera di un meccanismo che le permette di ruotare per seguire, grazie a una tecnologia di riconoscimento del volto, le persone davanti alla TV. Al momento comunque si tratta di un brevetto molto dettagliato che potrebbe portare al rilascio di un nuovo modello nel corso dei prossimi mesi.

Potrebbe trattarsi di una evoluzione del modello TV S1 lanciato nello scorso mese di ottobre da parte di OPPO, con uno schermo QLED 4K, ma OnePlus potrebbe lanciare un modello completamente nuovo. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi, per cui continuate a seguirci per rimanere aggiornati sull’argomento.

