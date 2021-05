Nel corso del Google I/O di oggi, tenutosi live a Mountain View, il colosso ha annunciato una gradita novità per gli utenti di Android TV e Google TV: un telecomando per controllare e interagire con le piattaforme TV integrato all’interno dei dispositivi Android.

La questione, per quanto basilare, era alquanto annosa vista la difficoltà nel digitare password, stringhe di ricerca e molto altro utilizzando il controller tutt’altro che comodo di Android TV.

Con questa semplice implementazione Google integra un’app dedicata a fungere da telecomando in modo da effettuare tutte le operazioni che sarebbero destinate al telecomando sul proprio smartphone Android, con tutta la comodità della digitazione mediante una tastiera touch. In aggiunta, questa rappresenta una soluzione alternativa nel caso di smarrimento del telecomando.

Google ha annunciato che la funzione verrà rilasciata prossimamente nel corso dell’anno e che funzionerà immediatamente su più di 80 milioni di Android TV e le Google TV.

Android TV e Google TV superano le 80 milioni di unità attive

Parlando di numeri, Google ha comunicato per la prima volta le cifre riguardanti le proprie piattaforme TV, confermando che attualmente il numero di Android TV e Google TV ammonta a più di 80 milioni di dispositivi attivi mensilmente in tutto il mondo.

Google avrebbe raggiunto le 50 milioni di unità attive a maggio 2020 e adesso, a un anno di distanza, quel numero ha toccato quota 80 milioni di dispositivi attivi mensilmente. Una crescita record del 60% in solo un anno. Specifichiamo che queste cifre non si riferiscono al numero di utenti attivi in quanto un singolo utente potrebbe possedere più dispositivi.

Le cifre di Android TV e Google TV dipingono un futuro roseo per il colosso di Mountain View grazie anche all’arrivo di nuovi partner come Sony e TLC che hanno annunciato di essere intenzionate ad adottare la piattaforma per le proprie TV.

