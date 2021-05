La rivalità tra Samsung e Apple e i rispettivi smartphone prosegue ormai da numerosi anni e, di tanto in tanto, ci regala un nuovo capitolo da commentare: nelle scorse ore è stato il team del colosso coreano a “sfidare” la concorrenza con alcuni nuovi video pubblicati su YouTube.

I video di cui vi stiamo parlando sono stati pubblicati dalla divisione statunitense di Samsung e rientrano in una nuova campagna pubblicitaria dedicata a Samsung Galaxy S21 Ultra, con la quale il produttore coreano invita gli utenti ad acquistare il suo attuale modello di punta mettendo in risalto uno dei relativi principali punti di forza, ossia il comparto fotografico.

E quale modo migliore per esaltare le capacità della fotocamera di Samsung Galaxy S21 Ultra che metterle a confronto con quelle garantite da uno dei più importanti modelli della concorrenza come potrebbe essere Apple iPhone 12 Pro Max?

Samsung Galaxy S21 Ultra sfida il rivale principale

Ebbene, i tre video pubblicati si soffermano sulla qualità garantita dal sensore da 108 megapixel di Samsung Galaxy S21 Ultra, sulla feature Space Zoom e su una soluzione sempre più apprezzata dagli utenti come Scatto Singolo, mettendo a confronto i risultati ottenuti dallo smartphone del colosso coreano con quelli che Apple iPhone 12 Pro Max è in grado di garantire.

Ovviamente, qualora ci fosse il bisogno di specificarlo, è il Samsung Galaxy S21 Ultra il modello a regalare gli scatti migliori.

In attesa di scoprire se la campagna di Samsung preveda ulteriori video, ecco i tre già pubblicati, ciascuno dei quali ha una durata di appena 15 secondi:

Non è la prima volta che Samsung ricorre a questo tipo di video promozionali e probabilmente non sarà nemmeno l’ultima: del resto, pur non essendo più ai livelli di un tempo, la rivalità con Apple rimane ancora alta. Solo che il colosso coreano non deve più guardarsi soltanto dalla rivale statunitense, in quanto sono diversi i competitors di cui ormai deve preoccuparsi e un esempio è rappresentato da Xiaomi:

