Lo sappiamo: i rumor su Samsung sembrano non finire mai. Merito dell’azienda sudcoreana, davvero vivacissima in questo 2021, con i lanci di tanti ottimi smartphone, TV smart, laptop e chi più ne ha, più ne metta. Nonostante tutto, mancano ancora diversi device all’appello, tra cui l’appuntamento consueto con i device foldable e wearable. Sono proprio questi i device coinvolti negli ultimi rumor, con un possibile rollabile Galaxy Z Roll e un Galaxy Watch Active 4 che potrebbe essere dotato di chip a 5 nm, garantendo la potenza necessaria per spingere Wear OS a prestazioni elevate.

Galaxy Z Roll potrebbe essere il nome del prossimo rollable di Samsung, secondo LetsGoDigital

LetsGoDigital ha rivelato che Samsung ha depositato un nuovo trademark su EUIPO, l’ufficio europeo per la proprietà intellettuale, il 18 maggio per un device chiamato Z Roll. Dalla descrizione fornita nella documentazione si evince che questo dovrebbe essere riferito a uno smartphone rollabile. Questo nuovo device dovrebbe entrare a far parte della famiglia “Z” che ormai da un po’ di tempo rappresenta gli smartphone pieghevoli dell’azienda sudcoreana. Questo trademark comunque non ci dice granchè sull’arrivo di questo fantomatico device nel corso di quest’anno, secondo LetsGoDigital infatti è possibile che arrivi nel 2022.

Durante l’evento Display Week 2021, la divisione display di Samsung ha mostrato la nuova generazione di schermi OLED, mostrando un device pieghevole a “Z”, un rollabile e uno slidable. È quindi plausibile che nel futuro del colosso asiatico possa esserci un rollable, visto che già altri due marchi, Oppo ed LG, hanno provato a presentare concept a riguardo.

Samsung Galaxy Watch Active 4 dovrebbe usare un chip a 5 nm

Durante il Google I/O di quest’anno, abbiamo potuto notare una forte collaborazione tra Samsung e Big G, specialmente per quanto riguarda gli smartwatch e Wear OS, visto che è stato annunciato un sostanzioso aggiornamento al sistema operativo di Google che sarà montato sul prossimo smartwatch della casa sudcoreana. Il nuovo wearable vedrà comunque una versione personalizzata di Wear OS e alcune altre chicche hardware, secondo Ice Universe, leaker piuttosto affidabile del mondo Samsung.

Come detto, protagonista dell’hardware di Galaxy Watch 4 potrebbe essere un nuovo processore super efficiente e con buone prestazioni grazie al sofisticato processo a 5 nm. Per fare un confronto, le piattaforme Qualcomm più recenti che supportano Wear OS sono chip con processo a 28 nm. Il salto generazionale dovrebbe dunque essere enorme, almeno sulla carta. Pare anche anche Samsung stia preparando questi processori addirittura dalla fine del 2020, evidentemente conscia del fatto che questa nuova collaborazione con Google deve necessariamente portare buoni risultati, pena la perdita completa di credibilità dei wearable del mondo Android che soccomberebbero definitivamente ad Apple Watch, fin’ora indiscusso re degli orologi smart.

Oltre al nuovo processore, il rumor ci dice che Samsung Galaxy Watch 4 avrà cornici ridotte, vetro 2D con cassa di altissima qualità disponibile in due varianti: alluminio e acciaio inox. Sappiamo anche che il suo supporto software garantito sarà di ben 3 anni.