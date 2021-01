LG sta approfittando del CES 2021 per mostrare al mondo alcuni display che sembrano venire dal futuro e ha colto l’occasione per rilanciare il suo smartphone con display estraibile.

Si tratta di un concept già individuato lo scorso settembre, ma oggi il progetto sembra aver preso una direzione ben definita.

Lo smartphone LG Rollable offre un display “srotolabile”

Il dispositivo è denominato LG Rollable ed è definito dall’azienda come uno schermo ridimensionabile unico che lo trasforma da uno smartphone in un piccolo tablet. Il display è di tipo avvolgibile e scorre per estendere o ridurre la sua superficie, come mostrato nel video sottostante.

Al momento il device è ancora un concept come parte degli esperimenti “Explorer Project” di LG, pertanto non sappiamo esattamente quale tecnologia l’azienda stia utilizzando e nemmeno le dimensioni del display espandibile.

Non è ancora chiaro se lo smartphone LG Rollable arriverà mai sul mercato, ma la società ha appena brevettato questo esperimento, quindi non è da escludere che in futuro arriverà sugli scaffali.

Lo scorso 14 settembre LG ha già utilizzato Explorer Project per presentare il suo smartphone LG WING caratterizzato dalla presenza di un rivoluzionario doppio display.

Anche altre società stanno studiando soluzioni con display arrotolabili per i loro smartphone del futuro. TCL ha mostrato una serie di concept l’anno scorso e anche OPPO lo scorso novembre ha brevettato un prototipo con un display OLED espandibile tramite estrazione, tuttavia i produttori di smartphone sono al momento ancora fermi alla fase di sperimentazione per quanto riguarda questa possibile soluzione.